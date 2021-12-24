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FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden ve sol terör örgütleri üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), PKK/KCK, dini istismar eden ve sol terör örgütleri üyesi toplam 770 kişinin mal varlıkları donduruldu.
FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden ve sol terör örgütleri üyesi 770 kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ile sol terör örgütü mensubunu toplam 770 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün ismi öne çıktı.

Listede söz konusu örgüt üyesi Adem Yavuz Arslan, Atalay Candelen, Cevheri Güven, Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin ve Zekeriya Öz gibi firari isimler yer aldı.

FETÖ/PDY ile bağlantılı Niagara Vakfının da mal varlıkları donduruldu.

PKK/KCK terör örgütünden 108 kişinin mal varlıkları dondurulurken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş listede yer alan isimlerden oldu.

Hizbullah, DEAŞ, El Kaide, İslami Hareket Örgütü, Kudüs Ordusu ve El Nusra gibi dini istismar eden örgütlerden 119 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca DHKP/C, MKP, MLKP, TKP/ML, DKP/BÖG ve DEV-KAR gibi sol terör örgütleri üyesi 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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