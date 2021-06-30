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FETÖ/PDY soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı  terör örgütünün mülki idare yapılanması soruşturmasında gözaltına alınanlar var
FETÖ/PDY soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı 51 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. Ayrıca bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunduğu tespit edildi. Tamamı daha önce görevden ilişiği kesilen, bir kısmı hakkında soruşturma/kovuşturma yürütülmekle birlikte yeni deliller elde edilen 51 şüpheliden 39 eski mülki idare amiri ile 1 mahrem imam olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.11 eski mülki idare amiri şüpheli ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeye çağrıldı.

Gözaltı kararı verilen 40 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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