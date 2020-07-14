FETÖ/PDY'nin 'adalet mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 zanlının yakalandığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.
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