  • BIST 1.116
  • Altın 473,786
  • Dolar 7,4699
  • Euro 8,8710
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı

FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, bu yapılanmada mahrem imam olarak faaliyet gösteren ByLock kullanıcısı T.A. gözaltına alındı. 

Güncel olarak örgütün para transferini organize ettiği belirlenen T.A.'nın ev aramasında, örgütsel haberleşme amacıyla kullandığı telefonunu ele geçiren emniyet güçleri, şüphelinin mahrem imam İ.D. ile buluşacağını tespit etti. Polis ekipleri, İ.D'yi de yakaladı. 

Şüpheliler İ.D ve T.A'dan ele geçirilen dokümanları inceleyen MİT ve emniyet birimleri, ikinci dalga operasyonu kapsamında örgütte güncel faaliyet içerisinde yer alan Y.A ve A.E.M'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden İ.D, Y.A. ve A.E.M'nin tahliye olduktan sonrada da örgütsel faaliyetlerine ve irtibatlarına devam ettiği belirlendi.

Söz konusu şahısların ev aramasında çok sayıda dijital materyal ile örgüt üyelerine dağıtılacak para ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek15 Eylül 2020 Salı 15:01
  • Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor15 Eylül 2020 Salı 15:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı15 Eylül 2020 Salı 14:59
  • FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı15 Eylül 2020 Salı 14:58
  • Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın15 Eylül 2020 Salı 14:57
  • FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'nın 15 yıla kadar hapsi istendi15 Eylül 2020 Salı 14:56
  • Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı, 6 gözaltı15 Eylül 2020 Salı 13:44
  • Rize'de kamulaştırma bedellerinin yükseltilmesi isteği15 Eylül 2020 Salı 13:43
  • Minibüslerde şoför-yolcu tartışması bitmiyor15 Eylül 2020 Salı 13:42
  • Kayseri'de yasal boyutun altındaki 50 kilo balığa el konuldu15 Eylül 2020 Salı 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti