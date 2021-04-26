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FETÖ'ye 'Ankesörlü Telefon' operasyonu: 166 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli, 66 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen operasyonlarda hakların da gözaltı kararı verilen 216'sı muvazzaf 258 askeri personelden 166'sı gözaltına alındı.
FETÖ'ye 'Ankesörlü Telefon' operasyonu: 166 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 61 personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 122 personel, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 30 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 22 personel, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 22'si Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli, 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay ve 1'i uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 216 muvazzaf asker ile 42 ihraç askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 66 il ve KKTC'de eş zamanlı başlattığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 216'sı muvazzaf, 258 askeri personelden 166'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin 111'inin emniyette, 55'inin de jandarmadaki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında 68 kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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