  • BIST 1.343
  • Altın 468,958
  • Dolar 7,8148
  • Euro 9,4601
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22'si yakalandı.
FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve holdinge bağlı şirketlerde çalışan bazı şüphelilerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

Şüphelilerin örgütün derneğine bağış yaptığını, kapatılan Zaman gazetesine abone olduklarını ve örgütün tepe yöneticileriyle irtibat kurduklarını da tespit eden savcılık, bu kapsamda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 22'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 7 kişi aranıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da menfezde 648 kilo esrar ele geçirildi08 Aralık 2020 Salı 10:41
  • Attan düşerek yaralanan genç: Pişman değilim, yine binerim08 Aralık 2020 Salı 10:40
  • 'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak08 Aralık 2020 Salı 10:38
  • Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 2 gözaltı08 Aralık 2020 Salı 10:37
  • Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi daha yakalandı08 Aralık 2020 Salı 10:37
  • Fransa'da Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan Sisi'nin kırmızı halılarda karşılanmasına tepki08 Aralık 2020 Salı 10:29
  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sadece 8 gün yetecek kadar Kovid-19 test materyalimiz var08 Aralık 2020 Salı 10:28
  • Bakan Pekcan: 81 ilimiz potansiyele sahip08 Aralık 2020 Salı 10:20
  • Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu08 Aralık 2020 Salı 10:03
  • Bakan Elvan'dan çağrı: Yeni bir seferberlik başlattık08 Aralık 2020 Salı 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti