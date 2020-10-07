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FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
FETÖ'ye yönelik sınav soruşturmasında 8 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2009'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı oldukları ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarını işledikleri şüphesiyle 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden 5'inin şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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