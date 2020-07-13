Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik üzerine verilen mahkeme kararları bozuldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında, "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği" suçlarından verilen takipsizlik kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararı "kanun yararı"na bozdu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında, "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçlarından açılan soruşturmada verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen iki ayrı kararı bozdu. Gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince'nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince takipsizlik kararı 14 Ağustos 2018 tarihinde kaldırıldı. Hakimliğin bu kararına da itiraz edilmesi üzerine yine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği bu kez 5 Eylül 2018'de kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı, bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemişti.

Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma talebini kabul etti.

Daire, Fettah Tamince hakkında FETÖ üyeliği suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018 tarihli kararını bozdu.

Kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara bu suçtan doğrudan zarar görmeyen müştekinin CMK'nin ilgili maddesi kapsamında itiraz hakları bulunmadığından vaki itirazın bu gerekçe ile reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi" bozma nedeni sayıldı.

İtirazı inceleyecek mercinin, öncelikle kararın ilgililerine tebliğ edilip edilmediğini araştırması gerektiği belirtilen kararda, soruşturmaya konu suçun zimmet ve ihtilasen zimmet olarak kabulü halinde verilen takipsizlik kararının Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, kamu kurumu aleyhine dolandırılıcılık olarak kabulü halinde de ilgili üniversiteye tebliği zorunluluğuna uyulmaması bozma gerekçesi yapıldı.

Eylemin güveni kötüye kullanma suçunun oluşturduğunun kabulü halinde şikayet edenin sıfatı ve şikayet süresinin gözetilmesinde zorunluluk bulunduğunun nazara alınmaması da bozma nedenleri arasında sayıldı.

Kararda ayrıca şunlar kaydedildi:

"İncelemeye konu kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın eksik soruşturmaya dayandığı düşüncesinde olan Sulh Ceza Hakiminin, soruşturmanın genişletilmesine gerek görmesi halinde bu eksiklikten bahisle anılan kararı doğrudan kaldırma yetkisi bulunmayıp, 5271 sayılı CMK'nın 173/3 maddesi gereğince, örgüt üyeliğinin temadi eden suç vasfında olması dikkate alınarak şüpheli Fettah Tamince hakkında iddia edilen eylemin gerçekleşme tarihini kapsayacak biçimde açılmış bir dava ya da verilmiş bir karar bulunup bulunmadığı araştırılarak var ise mükerrer dava ya da soruşturmanın önüne geçilmesi bakımından CMK'nın 223/7 maddesi hükümlerine göre gereğine tevessül edilmesi gereği ile aynı şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne yardım suçundan tefrik kararı verildiği gözetilerek, belirlenen eksikliklerin ikmali için o yer Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunması gerekirken, araştırılması gereken hususların nelerden ibaret olduğu belirlenmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

Aynı hakimliğin ikinci kararı da bozuldu

Daire, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin, 14 Ağustos 2018 tarihli kendi kararının kaldırılmasına dair verdiği kararı da bozdu. Kararda, şöyle denildi:

"Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara karşı itiraz üzerine verilen Sulh Ceza Hakimliği kararları kesin olup CMK'nin 267/1. maddesi gereğince itiraz edilebilir kararlar niteliğinde olmadığı, kararına itiraz edilen hakimin veya mahkemenin itirazı yerinde görüp kararı düzeltme olanağının bulunmadığının gözetilmemesi, yasaya aykırı olup kanun yararına bozma istemi bu bakımdan yerinde görüldüğünden, kanun yararına bozma talebinin kabulü ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018 tarihli yine ve Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Eylül 2018 tarihli kesin kararının bozulmasına, gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi."

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik vermişti

Nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma suçlarından şüpheliler, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği 14 Ağustos 2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı, buna yapılan itiraz üzerine yine aynı hakimlik 5 Eylül 2018'de, 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kanun yararına bozma talepli yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin her iki kararının da bozulması talep edilmişti.