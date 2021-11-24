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Feza Gürsey Bilim Merkezi Çocukların İlgi Odağı Oldu

Başkentli çocuklar, Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde deney yaparak bilimin eğlenceli dünyasını tanıma fırsatı buluyor.
Feza Gürsey Bilim Merkezi Çocukların İlgi Odağı Oldu

Her gün farklı branşlarda düzenlenen atölyelerde el becerilerini geliştiren minikler sosyalleşerek keyifli vakit de geçiriyor.

Bilimin eğlenceli dünyasına çeşitli deneyler yaparak ve oyunlar oynayarak katılan çocuklar her gün farklı branşlarda düzenlenen atölyelere yoğun ilgi gösteriyor.

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Feza Gürsey Bilim Merkezi eğitmeni Sinem Gürpınar Akbaş, ziyaretçi sayılarının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Fen Bilgisi öğretmeniyim. Mozaik Atölyesi’nde mozaik nedir? Antropoloji nedir? Arkeologlar ne iş yapar? gibi soruları yanıtlayacağız. Daha sonra ise çocuklarımız gerçek taşlardan mozaik uygulaması yapacak. Ara tatilde de yoğunluğumuz çok fazla oldu. Günlük ortalama 350-400 ziyaretçimiz oluyor. Böcek Atölyesi, Karbon Atomu Atölyesi, Mozaik Atölyesi gibi çok fazla branşta atölyemiz mevcut.”

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ÖĞRENİRKEN SOSYALLEŞİYORLAR

Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde düzenlenen atölyelere katılan çocuklar yeni bilgiler öğrenerek birbirleriyle kaynaşma fırsatı da yakalıyor.

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Veliler çocuklarının sosyalleşmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken çocuklar da boş vakitlerini öğrenerek geçirmekten duydukları mutluluğu şu sözlerle özetledi: 

-Miran Uygar Coşkun: “14 yaşındayım. Burası çok güzel daha önce de gelmiştim. Bilimle ilgili her şeyi bulabildim. Kardeşimi gezdirdim. Bilime çok ilgim var ve burada çok güzel anılarım var.”

-Kader Yavaş: “Burayı da çok uzun zamandır görmek istiyorduk. Çocuklarıma çok faydalı oldu. Burada bilimi görerek dokunarak keşfetmeleri bayağı ilgilerini çekti.”

-Sevin Yılmaz: “Pandemiden dolayı çocuklar sürekli evde kalmak zorunda kaldılar. Bu tarz etkinliklere katılmak onlar için çok önemli. Çok keyifli ve eğlenceli geçti zaman.”

-Özüm Özdoğan: “8 yaşındayım. Burayı müthiş buldum. Çok beğendim. Şimdi de mozaik yapacağım.”

-Ekrem Sarp: “9 yaşındayım. Kuzenimle buraya geldik. Çok güzel oyunlar oynadık, deneyler yaptık. Çok güzeldi. Şimdi de mozaik yapacağım.”

-Doğa Otan: “6 yaşındayım. Burada çok güzel şeyler gördüm. Mozaik yapacağım için heyecanlıyım.”

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