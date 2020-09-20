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Feza Gürsey Bilim Merkezi, dijitale taşındı

ANFA bünyesinde Altınpark’ta hizmet veren Feza Gürsey Bilim Merkezi koronavirüs sebebiyle çocuklara hitap eden, basit ve eğlenceli içerikleri YouTube kanalından ve ABB TV’den  yayınlamaya başladı.
Feza Gürsey Bilim Merkezi, dijitale taşındı

Covid-19 önlemlerini alarak yaz ayları boyunca Ankara’nın parklarında “Bilim Her Yerde” etkinliğini gerçekleştiren Bilim Merkezi, örgün eğitimden uzak kalan çocukların evde geçirdikleri süre boyunca eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla bilime dair faaliyetlerini YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

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YAYINLAR ABB TV’DE DE YAYINLANACAK

Feza Gürsey Bilim Merkezi, 2020-2021 eğitim öğretim hayatına ekran başında başlayan çocukları evlerinde de bilimle buluşturuyor. Çocukların günlük hayatta karşılaştıkları olayları bilimin ışığında anlatan, bilim ile teknolojik gelişmelere dair rutin haberleri aktaran ve daha birçok konuda içerik hazırlığına başlayan Feza Gürsey Bilim Merkezi; ekran başında eğitime alışmaya çalışan çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Bilim Merkezi, EBA TV de verilen eğitimlere paralel olarak gitmeye ve verilen eğitimleri deneyler ile atölye çalışmalarıyla desteklemeye özen gösterecek.  “Bilimin Eğlenceli Dünyası” isimli programda atölye çalışmaları ve deneyler yapılacak. Feza Gürsey Bilim Merkezi’nin Youtube kanalında yayınladığı içerikler aynı zaman da ABB TV’den de izlenebilecek.

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