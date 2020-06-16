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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa kupalarını oynatmama kararı aldı

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'nin yanı sıra erkeklerde ve kadınlarda Avrupa Kupası'nın bu sezon oynanmaması yönünde karar aldı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa kupalarını oynatmama kararı aldı

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, FIBA Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Turgay Demirel başkanlığındaki toplantıda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon ilan edilmemesini de kararlaştırdı.

Müsabakalar ertelendiğinde çeyrek final aşamasında olan tüm kulüpler, yönetmeliklere uygun şekilde sıralama puanı alacak.

Gelecek sezon ise yerel ve ulusal mevzuata göre, seyirci olsun veya olmasın (eylül/ekim aylarında) planlandığı gibi başlayacak. Müsabakaların belirlenen tarihte başlamaması halinde organizasyonlar azaltılmış maçlar ile otomatik olarak 2021'in Ocak ayına ertelenecek. Yeni sezon için kura çekiminin tarihleri ise geçici olarak 17 ve 18 Ağustos olarak belirlendi.

Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının planlaması
Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçları, seyircili veya seyirci olmadan yahut sınırlı sayıda izleyiciyle planlandığı gibi oynatılacak. Kasım penceresinin oynatılamaması durumunda, bu takvim 2021 yılının Şubat'ındaki maçlarla birleştirilecek. 31 Ocak 2021'de başlayacak ve 15 gün sürecek bu maçlar perşembe, pazar, çarşamba ve cumartesi günleri oynanacak. Oyuncular, 14 Şubat Pazar günü kulüplerine geri dönecek.

Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinin kasım ayı penceresi de aynı şekilde olası sıkıntıda 2021 Şubat ayında gerçekleştirilecek. Bu durumda şubat penceresindeki karşılaşmalar da gelecek yılın temmuz ayına ertelenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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