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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya gelecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşması, 17 Mart Çarşamba günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda oynanacak. İki maçtan üstün ayrılan taraf tur atlayacak. Eşleşmede iki takımın da birer galibiyet alması halinde sayı farkına bakılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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