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Fide desteği başvuruları başladı

Büyükşehir Belediyesi bu yıl yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon sebze fidesi desteği sağlayacak.
Fide desteği başvuruları başladı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 8 Nisan’da başladığı talep toplama başvurularını 5 Mayıs tarihine kadar almaya devam edecek.

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Belirlenen kotanın üzerinde başvuru  yoğunluğunun yaşandığı sebze fidesi desteği için başvuruda bulunan çiftçilere domates ve biber fideleri 10 Mayıs’tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Şimdiye kadar Kahramankazan, Nallıhan, Beypazarı, Akyurt, Çubuk, Ayaş ve Çamlıdere ilçelerinde talep toplama başvuruları tamamlanırken, diğer ilçelerde talep toplama başvuru tarihleri ise şöyle:
-Bala: 12-13 Nisan,
-Elmadağ-Mamak: 12-13 Nisan,
-Haymana: 12-13 Nisan,
-Kalecik: 13-14 Nisan,
-Kızılcahamam: 13-14 Nisan,
-Güdül: 15-16 Nisan,
-Polatlı: 21-22 Nisan,
-Sincan-Etimesgut-Yenimahalle: 21-22 Nisan,
-Şereflikoçhisar-Evren: 21-22 Nisan,
-Gölbaşı: 26-27 Nisan,
-Çankaya: 28-29 Nisan

“BU DESTEK BİZE MORAL OLUYOR”
Akyurt ve Çamlıdere ilçelerinde talep toplama başvurularına yoğun ilgi gösteren çiftçiler, sebze desteği ile ilgili duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:
-Ahmet Çağlayan: “Daha önce cebimizden verip fideleri alıyorduk. Hububat, nohut, buğday ve fiğ tohumu da aldım ve bütçemize çok katkı sağladı.”
-Mehmet Erkale: “Bu hizmetler bize çok faydalı oldu. Geçen sene de fide aldık ve çok verim aldık. Dışarıdan alacak olsak tanesi 1,5 lira ama şimdi cüzi bir rakam ödedik. Yüzde 75 hibeden çok memnunuz Allah razı olsun.”
-Orhan Ünal: “Daha önce buğday aldım ektim. Çiftçilerin desteklenmesi bizi memnun ediyor. Büyükşehir’in çiftçileri desteklemesi bize moral oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”
-Huriye Kalkan: “İlk kez sebze fidesi alacağım. Bir çiftçi olarak yüzde 75 hibe ile üretim yapmak bize çok kar getirdi.”
-Selahattin Gürleyük: “Sağ olsun başkanımız gönderiyor, biz de yararlanıyoruz. Ülkemiz için de çiftçiler için de çok faydalı bir hizmet oluyor. Yüzde 75 hibe demek bedava gibi bir şey demek. Gübrenin, mazotun çok yüksek olduğu bu dönemde böyle bir hizmet yapılması çok güzel.”
-Veysel Telliyurt: “Macar fiğ ve nohut aldım, çok kar ettim. İlk kez sebze fidesi alacağım, deneyeceğim.”
-Hasan Şenol: “Büyükşehir Belediyesini Allah başımızdan eksik etmesin. İkinci kez sebze fidesi alıyorum. Geçen sene çok verim aldım çok güzel satışlar yaptık, kar ettik. Beklediğimizden çok daha güzel çıktı sebzeler. Allah yüz bin sefer razı olsun.” 
-Şerife Sünel: “Diğer satılan fidelerden çok farklı olduğunu söyledi geçen sene ekenler. Yüzde 75 hibe ile fide dağıtılması benim en çok memnun olduğum şey.”
-Süleyman Balta: “İlk defa sebze fidesi alıyorum. Belediyenin bu yardımları bize çok yararlı oluyor.”
-Hayati Gürsoy: “Bu yapılan hizmet vatandaşa çok karlı bir hizmet. Keşke tüm belediyeler yapsa. Bu destekler böyle devam ederse çok memnun oluruz.”
-Bahattin Gürsoy: “Hizmet vatandaşın ayağına geliyor bu nedenle çok mutluyuz. Piyasada 1,5 liraya bir fideyi alıyoruz. Ama Yüzde 75 hibe ile fide veriliyor olması çiftçinin bütçesine çok katkı sağlıyor.”
-Mehmet Gökmen: “En azından fideye fazla para vermemiş oluyoruz. Geçen sene de sebze aldım çok ürün aldım lezzeti de güzeldi. Mansur başkan ekmeği 1 liraya düşürdü, suyu da düşürmesini istiyoruz.”
-Mehmet Çiçek: “Bu seneye kadar böyle bir şey görmemiştik.”
-İbrahim Arduç: “Geçen sene de aldım, ürünler çok kaliteli çıktı. Hem benim bütçeme katkı sağlıyor hem de vatandaşa faydası oluyor.”
-Süleyman Çalı: “Bu desteklerden çok memnun kaldık Allah razı olsun. Yüzde 75 hibe hem bana hem vatandaşa çok fayda sağladı.”

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ERKENCİ ÇEŞİT SEBZE FİDESİ DESTEĞİ DE SAĞLANACAK
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ayrıca seracılık yapan çiftçilere de erkenci çeşit sebze fidesi desteğinde bulunacak.

Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde seralarında fide dikimi yapmak isteyen yerli üreticilere, 16-20 Nisan tarihleri arasında domates ve biber fideleri dağıtılacak.

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