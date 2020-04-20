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Fideler toprakla buluşmaya başladı

Başkent’te sıcak havaların kendisini iyece gösterdiği bugünlerde, vatandaşlar bahçelerinde veya tarlalarında sebze fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Sebze fideleri 1.5 ila 2 TL arasında satılıyor. 
Fideler toprakla buluşmaya başladı

Başkent Ankara’da havaların iyice ısınmasıyla birlikte sebze fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı. Bu sıcak ilkbahar günlerinde vatandaşlar sebze fidesi satan işletmelerin yolunu tutuyor. Fide dikim sezonunun başlaması ile bahçesi ya da tarlası olan Başkentliler, çeşit çeşit sebze fidesi alarak toprağa dikimini yapıyor. Vatandaşlar kendi ürününü yetiştirerek böylelikle organik beslenme imanı yakalıyor. Sebze fidesi dikiminin yoğun olarak yapıldığı yerlerden bir tanesi de Çubuk ilçesi. Hobi bahçesi olan vatandaşlar, burada çeşit çeşit fidelerin dikimini gerçekleştiriyor. Ayrıca bahçesi veya tarlası olmayan bazı vatandaşlar ise evinin balkonunda saksılarda sebze yetiştirmeye başladı.  

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FİDELERE İLGİ YOĞUN
Sebze fidesi satıcısı Adem Bostan, vatandaşların organik ürün tüketmek istemesinden dolayı sebze fidelerine bugünlerde ilginin bir hayli yoğun olduğunu kaydetti. Bostan, özellikle domates, salatalık, biber, patlıcan ve çilek satışlarında yoğunluk olduğunu söyledi. Bostan sebze fidelerinin 1.5 ile 2 TL arasında satıldığının bilgisini verdi.  

TOHUMUN DA EKİM ZAMANI 
Fideler gibi tohumlar da toprakla buluşmaya başladı. Kabak, fasulye, bamya, salatalık, kabak, karnabahar, lahana, maydanoz ve soğan tohumlarının ekimi yapılmaya başlandı. Kavun, karpuzun tohumlarının ekimi de bugünlerde yapılabiliyor.

PEKİ FİDE EKİMİ NASIL YAPILIR?
İlk önce fideyi ekeceğiniz toprağı havalandırmak ve yabancı otları temizlemek için bel işlemi uygulayın. Bel yaptığınız toprağı ardından tırmıkla toprağı düzleştirin. Fideyi saksısından çıkararak toprakta açtığınız küçük bir çukura yerleştirin. Etrafındaki toprakla kökünü iyice sabitleyin. Dikimin ardından can suyu çok önemli. Fidenize can suyunu verdikten sonra düzenli bir şekilde sebze fidenizi sulayın.

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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