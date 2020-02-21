FİFA dünya sıralaması 2020

FIFA'nın internet sitesinden 2020'nin ilk dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

En fazla yükselişi, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin oldu.

Türkiye FİFA’da kaçıncı sırada? FİFA sıralamasında Türkiye kaçıncı? FİFA sıralamasında Fransa kaçıncı? FİFA sıralamasında Brezilya kaçıncı? FİFA sıralamasında Portekiz kaçıncı? FİFA sıralamasında Almanya kaçıncı? FİFA sıralamasında 1. Kim?Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

1. Belçika, kadro derinliği 25, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 821,50 mil. €, puan 1765

FİFA sıralamasında Fransa kaçıncı?

2. Fransa kadro derinliği 25, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 1,15 milyar €, puan 1733

FİFA sıralamasında Brezilya kaçıncı?

3. Brezilya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 978,50 mil. €, puan 1712

4. İngiltere kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 1,32 milyar €, puan 1661

5. Uruguay kadro derinliği 20, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 337,80 mil. €, puan 1645

6. Hırvatistan kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,8, toplam değeri 314,10 mil. €, puan 1642

FİFA sıralamasında Portekiz kaçıncı?

7. Portekiz kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,1, toplam değeri 638,20 mil. €, puan 1639

8. İspanya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,7, toplam değeri 908,00 mil. €, puan 1636

9. Arjantin kadro derinliği 28, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 748,50 mil. €, puan 1623

10. Kolombiya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 273,20 mil. €, puan 1622

11. Meksika kadro derinliği 16, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 125,50 mil. €, puan 1621

12. İsviçre kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 259,00 mil. €, puan 1608

13. İtalya kadro derinliği 28, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 867,00 mil. €, puan 1607

14. Hollanda kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 664,50 mil. €, puan 1604

FİFA sıralamasında Almanya kaçıncı?

15. Almanya kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 858,00 mil. €, puan 1602

16. Danimarka kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 320,80 mil. €, puan 1598

17. İsveç kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,0, toplam değeri 27,55 mil. €, puan 1579

18. Şili kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 80,40 mil. €, puan 1579

19. Polonya kadro derinliği 26, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 327,20 mil. €, puan 1559

20. Senegal kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 384,80 mil. €, puan 1555

21. Peru kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 49,50 mil. €, puan 1544

22. ABD kadro derinliği 22, yaş ortalaması 23,3, toplam değeri 30,00 mil. €, puan 1542

23. Galler kadro derinliği 25, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 148,85 mil. €, puan 1540

24. Ukrayna kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,0, toplam değeri 133,80 mil. €, puan 1537

25. Venezuela kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,3, toplam değeri 59,55 mil. €, puan 1517

26. Avusturya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 271,00 mil. €, puan 1507

27. Tunus kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 52,28 mil. €, puan 1506

28. Japonya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,6, toplam değeri 24,80 mil. €, puan 1500

FİFA sıralamasında Türkiye kaçıncı?

29. Türkiye kadro derinliği 33, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 284,80 mil. €, puan 1494

30. Sırbistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 303,00 mil. €, puan 1494

31. Nijerya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 212,90 mil. €, puan 1493

32. Slovakya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 153,45 mil. €, puan 1490

33. İran kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 50,10 mil. €, puan 1489

34. İrlanda kadro derinliği 28, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 121,15 mil. €, puan 1486

35. Cezayir kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 188,75 mil. €, puan 1482

36. Kuzey İrlanda kadro derinliği 26, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 58,00 mil. €, puan 1476

37. Romanya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 75,55 mil. €, puan 1475

38. Rusya kadro derinliği 25, yaş ortalaması 28,1, toplam değeri 198,40 mil. €, puan 1470

39. İzlanda kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 8,55 mil. €, puan 1465

40. Güney Kore kadro derinliği 26, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 29,40 mil. €, puan 1464

41. Paraguay kadro derinliği 33, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 116,58 mil. €, puan 1461

42. Avustralya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 51,90 mil. €, puan 1457

43. Fas kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,8, toplam değeri 220,05 mil. €, puan 1456

44. Norveç kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 93,10 mil. €, puan 1451

45. Çek Cumhuriyeti kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,8, toplam değeri 130,25 mil. €, puan 1446

46. Kosta Rika kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 9,75 mil. €, puan 1439

47. Gana kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 120,23 mil. €, puan 1439

48. Jamaika kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26, toplam değeri 17,83 mil. €, puan 1437

49. Bosna kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,9, toplam değeri 161,10 mil. €, puan 1430

50. İskoçya kadro derinliği 26, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 220,65 mil. €, puan 1422

51. Mısır kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 41,45 mil. €, puan 1420

52. Macaristan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 49,75 mil. €, puan 1416

53. Kamerun kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 148,45 mil. €, puan 1413

54. Yunanistan kadro derinliği 25, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 80,85 mil. €, puan 1409

55. Katar kadro derinliği 32, yaş ortalaması 26, toplam değeri 19,60 mil. €, puan 1396

56. Mali kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25, toplam değeri 98,30 mil. €, puan 1389

57. Kongo DC kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 72,55 mil. €, puan 1389

58. Finlandiya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,7, toplam değeri 39,10 mil. €, puan 1386

59. Bulgaristan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28,4, toplam değeri 32,20 mil. €, puan 1381

60. Burkina Faso kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 49,45 mil. €, puan 1381

61. Fildişi Sahili kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 174,55 mil. €, puan 1378

62. Honduras kadro derinliği 20, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 10,45 mil. €, puan 1377

63. Ekvador kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25, toplam değeri 37,50 mil. €, puan 1368

64. Karadağ kadro derinliği 26, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 29,85 mil. €, puan 1365

65. Slovenya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,6, toplam değeri 156,25 mil. €, puan 1365

66. Arnavutluk kadro derinliği 27, yaş ortalaması 26,5, toplam değeri 87,25 mil. €, puan 1356

68. Suudi Arabistan kadro derinliği 45, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 35,13 mil. €, puan 1351

69. El Salvador kadro derinliği 18, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 2,15 mil. €, puan 1346

70. Irak kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 5,75 mil. €, puan 1344

71. B. A. E. kadro derinliği 28, yaş ortalaması 28, toplam değeri 19,45 mil. €, puan 1334

72. Güney Afrika kadro derinliği 25, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 35,15 mil. €, puan 1334

73. Kanada kadro derinliği 26, yaş ortalaması 24, toplam değeri 14,25 mil. €, puan 1332

74. Gine kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26, toplam değeri 68,75 mil. €, puan 1328

75. Bolivya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 4,95 mil. €, puan 1324

76. Çin kadro derinliği 27, yaş ortalaması 28,9, toplam değeri 19,65 mil. €, puan 1323

77. Uganda kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25,9, toplam değeri 6,73 mil. €, puan 1321

78. Yeşil Burun kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 45,05 mil. €, puan 1318

79. Suriye kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,3, toplam değeri 13,30 mil. €, puan 1314

80. Curaçao kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 17,15 mil. €, puan 1313

81. Panama kadro derinliği 18, yaş ortalaması 24,8, toplam değeri 1,15 mil. €, puan 1304

82. Umman kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28,5, toplam değeri 2,00 mil. €, puan 1303

83. Gabon kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 110,58 mil. €, puan 1297

84. Benin kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 17,13 mil. €, puan 1295

85. Özbekistan kadro derinliği, yaş ortalaması 21, toplam değeri 24,9 11,75 mil. €, puan 1289

86. Haiti kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 7,40 mil. €, puan 1285

87. Beyaz Rusya kadro derinliği 28, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 13,35 mil. €, puan 1280

88. Zambiya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 20,83 mil. €, puan 1279

89. Kongo kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,3, toplam değeri 6,70 mil. €, puan 1269

90. Gürcistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 51,10 mil. €, puan 1267

90. Madagaskar kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,7, toplam değeri 11,28 mil. €, puan 1267

91. İsrail kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 39,33 mil. €, puan 1260

92. Vietnam kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 1,40 mil. €, puan 1258

93. Kıbrıs kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 13,10 mil. €, puan 1251

94. Kırgızistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 4,40 mil. €, puan 1240

95. Ürdün kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,5, toplam değeri 4,78 mil. €, puan 1238

96. Lüksemburg kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,1, toplam değeri 16,60 mil. €, puan 1236

97. Bahreyn kadro derinliği 23, yaş ortalaması 29,2, toplam değeri 1,18 mil. €, puan 1225

98. Moritanya kadro derinliği 25, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 3,65 mil. €, puan 1223

99. Libya kadro derinliği 35, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 9,88 mil. €, puan 1215

100. Ermenistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,4, toplam değeri 9,65 mil. €, puan 1213

101. Filistin kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,5, toplam değeri 300 Bin €, puan 1204

102. Estonya kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 7,20 mil. €, puan 1202

103. Trinidad kadro derinliği 18, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 2,63 mil. €, puan 1201

104. Mozambik kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 10,38 mil. €, puan 1200

105. Kenya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 15,60 mil. €, puan 1199

106. Hindistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 4,83 mil. €, puan 1187

107. Orta Afrika kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 5,05 mil. €, puan 1184

108. Faroe Adaları kadro derinliği 21, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 3,40 mil. €, puan 1181

109. Zimbabve kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 19,40 mil. €, puan 1180

110. Nijer kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 3,53 mil. €, puan 1179

111. Tayland kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 9,43 mil. €, puan 1178

112. Azerbaycan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27, toplam değeri 16,73 mil. €, puan 1177

113. Kosova kadro derinliği 17, yaş ortalaması 24,9, toplam değeri 29,63 mil. €, puan 1174

114. Kuzey Kore kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 4,68 mil. €, puan 1170

115. Namibya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,8, toplam değeri 4,38 mil. €, puan 1160

116. Kazakistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 32,85 mil. €, puan 1155

116. Sierra Leone kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 5,95 mil. €, puan 1155

116. Gine-Bissau kadro derinliği 21, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 12,60 mil. €, puan 1155

118. Tacikistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 4,85 mil. €, puan 1152

119. Yeni Zelanda kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,8, toplam değeri 35,40 mil. €, puan 1149

120. Malavi kadro derinliği 20, yaş ortalaması 24,7, toplam değeri 1,68 mil. €, puan 1141

121. Angola kadro derinliği 25, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 17,30 mil. €, puan 1136

121. Filipinler kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 9,45 mil. €, puan 1136

122. Antigua ve Bar. kadro derinliği 19, yaş ortalaması 23, toplam değeri 100 Bin €, puan 1127

122. Togo kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,5, toplam değeri 37,65 mil. €, puan 1127

123. Sudan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 1,48 mil. €, puan 1112

124. Türkmenistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 2,75 mil. €, puan 1107

125. Guatemala kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 325 Bin €, puan 1106

126. Ruanda kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 1,58 mil. €, puan 1089

126. Litvanya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28, toplam değeri 9,20 mil. €, puan1089

127. Komorlar kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 10,43 mil. €, puan 1088

128. Tanzanya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 13,38 mil. €, puan 1086

129. Andorra kadro derinliği 22, yaş ortalaması 29,7, toplam değeri 1,40 mil. €, puan 1082

130. Myanmar kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 2,60 mil. €, puan 1081

131. Letonya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 7,58 mil. €, puan 1079

132. Çin Taypesi kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,8, toplam değeri 525 Bin €, puan 1078

133. Lesotho kadro derinliği 20, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 625 Bin €, puan 1074

133. St. Kitts/Nevis kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 450 Bin €, puan 1074

134. Surinam kadro derinliği 20, yaş ortalaması 24,6, toplam değeri 1,20 mil. €, puan 1073

134. Solomon Adaları kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,3, toplam değeri 1,13 mil. €, puan 1073

135. Hong Kong kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,5, toplam değeri 2,68 mil. €, puan 1072

136. Yemen kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,3, toplam değeri 175 Bin €, puan 1071

137. Ekvator Ginesi kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,5, toplam değeri 13,20 mil. €, puan 1066

138. Etiyopya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,3, toplam değeri 500 Bin €, puan 1061

139. Kuveyt kadro derinliği 23, yaş ortalaması 29,2, toplam değeri 2,28 mil. €, puan 1060

140. Botsvana kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 1,58 mil. €, puan 1055

141. Burundi kadro derinliği 39, yaş ortalaması 22,3, toplam değeri 3,23 mil. €, puan 1052

141. Afganistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 1,73 mil. €, puan 1052

142. Nikaragua kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,9, toplam değeri 575 Bin €, puan 1050

143. Liberya kadro derinliği 31, yaş ortalaması 23,4, toplam değeri 5,40 mil. €, puan 1047

144. Malezya kadro derinliği 21, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 4,10 mil. €, puan 1040

145. Maldivler kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 850 Bin €, puan 1038

146. Yeni Kaledonya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,9, toplam değeri 1,03 mil. €, puan 1035

147. Singapur kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 2,30 mil. €, puan 1020

148. Dominik Cum. kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 525 Bin €, puan 1019

149. Grenada kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 675 Bin €, puan 1015

149. Gambiya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25,3, toplam değeri 30,68 mil. €, puan 1015

150. Tahiti kadro derinliği 19, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 325 Bin €, puan 1014

151. Barbados kadro derinliği 18, yaş ortalaması 24,4, puan 1009

152. Vanuatu kadro derinliği 22, yaş ortalaması 24,9, toplam değeri 1,10 mil. €, puan 996

153. Fiji kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 2,48 mil. €, puan 996

154. Papua Yeni Gine kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 1,53 mil. €, puan 991

155. Guyana kadro derinliği 20, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 925 Bin €, puan 988

156. St. Vincent kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,6, toplam değeri 75 Bin €, puan 986

157. Bermuda kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,2, toplam değeri 4,58 mil. €, puan 984

158. Güney Sudan kadro derinliği 21, yaş ortalaması 24, toplam değeri 50 Bin €, puan 983

159. Nepal kadro derinliği 20, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 950 Bin €, puan 974

159. Belize kadro derinliği 19, yaş ortalaması 30,1, toplam değeri 250 Bin €, puan 974

160. Morityus kadro derinliği 22, yaş ortalaması 20,2, puan 965

161. Endonezya kadro derinliği 22, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 4,85 mil. €, puan 964

162. Kamboçya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,7, toplam değeri 225 Bin €, puan 964

163. Moldova kadro derinliği 36, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 19,35 mil. €, puan 959

164. Saint Lucia kadro derinliği 22, yaş ortalaması 24,6, toplam değeri 275 Bin €, puan 953

165. Çad kadro derinliği 21, yaş ortalaması 28,8 4,28, toplam değeri 4,28 mil. €, puan 943

166. Porto Riko kadro derinliği 15, yaş ortalaması 23,2, toplam değeri 300 Bin €, puan 941

167. Küba kadro derinliği 22, yaş ortalaması 23,9, toplam değeri 75 Bin €, puan 936

168. Lihtenştayn kadro derinliği 21, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 2,43 mil. €, puan 926

169. São Tomé ve P. kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 1,25 mil. €, puan 923

170. Makao kadro derinliği 25, yaş ortalaması 29,1, toplam değeri 125 Bin €, puan 922

171. Montserrat kadro derinliği 16, yaş ortalaması 29,8, toplam değeri 600 Bin €, puan 921

172. Cibuti kadro derinliği 18, yaş ortalaması 24,7, puan 919

172. Malta kadro derinliği 22, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 3,83 mil. €, puan 919

172. Dominika kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,9, puan 919

173. Bangladeş kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,5, toplam değeri 1,95 mil. €, puan 914

174. Laos kadro derinliği 28, yaş ortalaması 23,4, toplam değeri 75 Bin €, puan 912

175. Butan kadro derinliği 22, yaş ortalaması 23,9, toplam değeri 1,00 mil. €, puan 911

176. Moğolistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,7, puan 906

178. Brunei kadro derinliği 26, yaş ortalaması 29,4, toplam değeri 675 Bin €, puan 904

179. A. Samoası kadro derinliği 21, yaş ortalaması 22,3, toplam değeri 25 Bin €, puan 900

180. Cayman Adaları kadro derinliği 18, yaş ortalaması 23,5, puan 897

181. Samoa kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,9, toplam değeri 325 Bin €, puan 894

182. Bahamalar kadro derinliği 16, yaş ortalaması 24,9, puan 880

183. Doğu Timor kadro derinliği 34, yaş ortalaması 21,6, puan 879

183. Cebelitarık kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,8, toplam değeri 275 Bin €, puan 879

183. Somali kadro derinliği 15, yaş ortalaması 23,6, toplam değeri 550 Bin €, puan 879

184. Guam kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 525 Bin €, puan 873

185. Pakistan kadro derinliği 19, yaş ortalaması 26,3 975 Bin €, puan 867

185. Aruba kadro derinliği 19, yaş ortalaması 24,3, toplam değeri 900 Bin €, puan 867

186. Seyşeller kadro derinliği 34, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 125 Bin €, puan 866

187. Tonga kadro derinliği 18, yaş ortalaması 23,6, toplam değeri 25 Bin €, puan 862

187. Turks ve Caicos kadro derinliği 17, yaş ortalaması 21,3, toplam değeri 50 Bin €, puan 862

188. Eritre kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 1,10 mil. €, puan 856

189. Sri Lanka kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24, toplam değeri 650 Bin €, puan 853

190. ABD Virjin kadro derinliği 16, yaş ortalaması 23,2, toplam değeri 225 Bin €, puan 844

191. İngiliz Virjin kadro derinliği 15, yaş ortalaması 22,3, puan 842

192. San Marino kadro derinliği 21, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 350 Bin €, puan 824

193. Anguilla kadro derinliği 19, yaş ortalaması 25,3, puan 821

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.