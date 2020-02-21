FİFA dünya sıralaması 2020

Türkiye'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. Belçika ilk, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
En fazla yükselişi, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin oldu.
Türkiye FİFA’da kaçıncı sırada? FİFA sıralamasında Türkiye kaçıncı? FİFA sıralamasında Fransa kaçıncı? FİFA sıralamasında Brezilya kaçıncı? FİFA sıralamasında Portekiz kaçıncı? FİFA sıralamasında Almanya kaçıncı? FİFA sıralamasında 1. Kim?Tüm bu soruların cevabı haberimizde…
1. Belçika, kadro derinliği 25, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 821,50 mil. €, puan 1765
FİFA sıralamasında Fransa kaçıncı?
2. Fransa kadro derinliği 25, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 1,15 milyar €, puan 1733
FİFA sıralamasında Brezilya kaçıncı?
3. Brezilya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 978,50 mil. €, puan 1712
4. İngiltere kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 1,32 milyar €, puan 1661
5. Uruguay kadro derinliği 20, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 337,80 mil. €, puan 1645
6. Hırvatistan kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,8, toplam değeri 314,10 mil. €, puan 1642
FİFA sıralamasında Portekiz kaçıncı?
7. Portekiz kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,1, toplam değeri 638,20 mil. €, puan 1639
8. İspanya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,7, toplam değeri 908,00 mil. €, puan 1636
9. Arjantin kadro derinliği 28, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 748,50 mil. €, puan 1623
10. Kolombiya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 273,20 mil. €, puan 1622
11. Meksika kadro derinliği 16, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 125,50 mil. €, puan 1621
12. İsviçre kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 259,00 mil. €, puan 1608
13. İtalya kadro derinliği 28, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 867,00 mil. €, puan 1607
14. Hollanda kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 664,50 mil. €, puan 1604
FİFA sıralamasında Almanya kaçıncı?
15. Almanya kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 858,00 mil. €, puan 1602
16. Danimarka kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 320,80 mil. €, puan 1598
17. İsveç kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,0, toplam değeri 27,55 mil. €, puan 1579
18. Şili kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 80,40 mil. €, puan 1579
19. Polonya kadro derinliği 26, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 327,20 mil. €, puan 1559
20. Senegal kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 384,80 mil. €, puan 1555
21. Peru kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 49,50 mil. €, puan 1544
22. ABD kadro derinliği 22, yaş ortalaması 23,3, toplam değeri 30,00 mil. €, puan 1542
23. Galler kadro derinliği 25, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 148,85 mil. €, puan 1540
24. Ukrayna kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,0, toplam değeri 133,80 mil. €, puan 1537
25. Venezuela kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,3, toplam değeri 59,55 mil. €, puan 1517
26. Avusturya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 271,00 mil. €, puan 1507
27. Tunus kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 52,28 mil. €, puan 1506
28. Japonya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,6, toplam değeri 24,80 mil. €, puan 1500
FİFA sıralamasında Türkiye kaçıncı?
29. Türkiye kadro derinliği 33, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 284,80 mil. €, puan 1494
30. Sırbistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 303,00 mil. €, puan 1494
31. Nijerya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 212,90 mil. €, puan 1493
32. Slovakya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 153,45 mil. €, puan 1490
33. İran kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 50,10 mil. €, puan 1489
34. İrlanda kadro derinliği 28, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 121,15 mil. €, puan 1486
35. Cezayir kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 188,75 mil. €, puan 1482
36. Kuzey İrlanda kadro derinliği 26, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 58,00 mil. €, puan 1476
37. Romanya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 75,55 mil. €, puan 1475
38. Rusya kadro derinliği 25, yaş ortalaması 28,1, toplam değeri 198,40 mil. €, puan 1470
39. İzlanda kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 8,55 mil. €, puan 1465
40. Güney Kore kadro derinliği 26, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 29,40 mil. €, puan 1464
41. Paraguay kadro derinliği 33, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 116,58 mil. €, puan 1461
42. Avustralya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 51,90 mil. €, puan 1457
43. Fas kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,8, toplam değeri 220,05 mil. €, puan 1456
44. Norveç kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 93,10 mil. €, puan 1451
45. Çek Cumhuriyeti kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,8, toplam değeri 130,25 mil. €, puan 1446
46. Kosta Rika kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 9,75 mil. €, puan 1439
47. Gana kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 120,23 mil. €, puan 1439
48. Jamaika kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26, toplam değeri 17,83 mil. €, puan 1437
49. Bosna kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,9, toplam değeri 161,10 mil. €, puan 1430
50. İskoçya kadro derinliği 26, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 220,65 mil. €, puan 1422
51. Mısır kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 41,45 mil. €, puan 1420
52. Macaristan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 49,75 mil. €, puan 1416
53. Kamerun kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 148,45 mil. €, puan 1413
54. Yunanistan kadro derinliği 25, yaş ortalaması 26,0, toplam değeri 80,85 mil. €, puan 1409
55. Katar kadro derinliği 32, yaş ortalaması 26, toplam değeri 19,60 mil. €, puan 1396
56. Mali kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25, toplam değeri 98,30 mil. €, puan 1389
57. Kongo DC kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 72,55 mil. €, puan 1389
58. Finlandiya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,7, toplam değeri 39,10 mil. €, puan 1386
59. Bulgaristan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28,4, toplam değeri 32,20 mil. €, puan 1381
60. Burkina Faso kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 49,45 mil. €, puan 1381
61. Fildişi Sahili kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 174,55 mil. €, puan 1378
62. Honduras kadro derinliği 20, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 10,45 mil. €, puan 1377
63. Ekvador kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25, toplam değeri 37,50 mil. €, puan 1368
64. Karadağ kadro derinliği 26, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 29,85 mil. €, puan 1365
65. Slovenya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,6, toplam değeri 156,25 mil. €, puan 1365
66. Arnavutluk kadro derinliği 27, yaş ortalaması 26,5, toplam değeri 87,25 mil. €, puan 1356
68. Suudi Arabistan kadro derinliği 45, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 35,13 mil. €, puan 1351
69. El Salvador kadro derinliği 18, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 2,15 mil. €, puan 1346
70. Irak kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 5,75 mil. €, puan 1344
71. B. A. E. kadro derinliği 28, yaş ortalaması 28, toplam değeri 19,45 mil. €, puan 1334
72. Güney Afrika kadro derinliği 25, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 35,15 mil. €, puan 1334
73. Kanada kadro derinliği 26, yaş ortalaması 24, toplam değeri 14,25 mil. €, puan 1332
74. Gine kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26, toplam değeri 68,75 mil. €, puan 1328
75. Bolivya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 4,95 mil. €, puan 1324
76. Çin kadro derinliği 27, yaş ortalaması 28,9, toplam değeri 19,65 mil. €, puan 1323
77. Uganda kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25,9, toplam değeri 6,73 mil. €, puan 1321
78. Yeşil Burun kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 45,05 mil. €, puan 1318
79. Suriye kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,3, toplam değeri 13,30 mil. €, puan 1314
80. Curaçao kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 17,15 mil. €, puan 1313
81. Panama kadro derinliği 18, yaş ortalaması 24,8, toplam değeri 1,15 mil. €, puan 1304
82. Umman kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28,5, toplam değeri 2,00 mil. €, puan 1303
83. Gabon kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 110,58 mil. €, puan 1297
84. Benin kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 17,13 mil. €, puan 1295
85. Özbekistan kadro derinliği, yaş ortalaması 21, toplam değeri 24,9 11,75 mil. €, puan 1289
86. Haiti kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 7,40 mil. €, puan 1285
87. Beyaz Rusya kadro derinliği 28, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 13,35 mil. €, puan 1280
88. Zambiya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 20,83 mil. €, puan 1279
89. Kongo kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,3, toplam değeri 6,70 mil. €, puan 1269
90. Gürcistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 51,10 mil. €, puan 1267
90. Madagaskar kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,7, toplam değeri 11,28 mil. €, puan 1267
91. İsrail kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 39,33 mil. €, puan 1260
92. Vietnam kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 1,40 mil. €, puan 1258
93. Kıbrıs kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 13,10 mil. €, puan 1251
94. Kırgızistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 4,40 mil. €, puan 1240
95. Ürdün kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,5, toplam değeri 4,78 mil. €, puan 1238
96. Lüksemburg kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,1, toplam değeri 16,60 mil. €, puan 1236
97. Bahreyn kadro derinliği 23, yaş ortalaması 29,2, toplam değeri 1,18 mil. €, puan 1225
98. Moritanya kadro derinliği 25, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 3,65 mil. €, puan 1223
99. Libya kadro derinliği 35, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 9,88 mil. €, puan 1215
100. Ermenistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,4, toplam değeri 9,65 mil. €, puan 1213
101. Filistin kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,5, toplam değeri 300 Bin €, puan 1204
102. Estonya kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 7,20 mil. €, puan 1202
103. Trinidad kadro derinliği 18, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 2,63 mil. €, puan 1201
104. Mozambik kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 10,38 mil. €, puan 1200
105. Kenya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 15,60 mil. €, puan 1199
106. Hindistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,4, toplam değeri 4,83 mil. €, puan 1187
107. Orta Afrika kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 5,05 mil. €, puan 1184
108. Faroe Adaları kadro derinliği 21, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 3,40 mil. €, puan 1181
109. Zimbabve kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 19,40 mil. €, puan 1180
110. Nijer kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,5, toplam değeri 3,53 mil. €, puan 1179
111. Tayland kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 9,43 mil. €, puan 1178
112. Azerbaycan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27, toplam değeri 16,73 mil. €, puan 1177
113. Kosova kadro derinliği 17, yaş ortalaması 24,9, toplam değeri 29,63 mil. €, puan 1174
114. Kuzey Kore kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 4,68 mil. €, puan 1170
115. Namibya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,8, toplam değeri 4,38 mil. €, puan 1160
116. Kazakistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 32,85 mil. €, puan 1155
116. Sierra Leone kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 5,95 mil. €, puan 1155
116. Gine-Bissau kadro derinliği 21, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 12,60 mil. €, puan 1155
118. Tacikistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 4,85 mil. €, puan 1152
119. Yeni Zelanda kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,8, toplam değeri 35,40 mil. €, puan 1149
120. Malavi kadro derinliği 20, yaş ortalaması 24,7, toplam değeri 1,68 mil. €, puan 1141
121. Angola kadro derinliği 25, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 17,30 mil. €, puan 1136
121. Filipinler kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 9,45 mil. €, puan 1136
122. Antigua ve Bar. kadro derinliği 19, yaş ortalaması 23, toplam değeri 100 Bin €, puan 1127
122. Togo kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,5, toplam değeri 37,65 mil. €, puan 1127
123. Sudan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 1,48 mil. €, puan 1112
124. Türkmenistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 2,75 mil. €, puan 1107
125. Guatemala kadro derinliği 24, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 325 Bin €, puan 1106
126. Ruanda kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 1,58 mil. €, puan 1089
126. Litvanya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28, toplam değeri 9,20 mil. €, puan1089
127. Komorlar kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 10,43 mil. €, puan 1088
128. Tanzanya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,1, toplam değeri 13,38 mil. €, puan 1086
129. Andorra kadro derinliği 22, yaş ortalaması 29,7, toplam değeri 1,40 mil. €, puan 1082
130. Myanmar kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 2,60 mil. €, puan 1081
131. Letonya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,3, toplam değeri 7,58 mil. €, puan 1079
132. Çin Taypesi kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,8, toplam değeri 525 Bin €, puan 1078
133. Lesotho kadro derinliği 20, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 625 Bin €, puan 1074
133. St. Kitts/Nevis kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 450 Bin €, puan 1074
134. Surinam kadro derinliği 20, yaş ortalaması 24,6, toplam değeri 1,20 mil. €, puan 1073
134. Solomon Adaları kadro derinliği 22, yaş ortalaması 26,3, toplam değeri 1,13 mil. €, puan 1073
135. Hong Kong kadro derinliği 23, yaş ortalaması 28,5, toplam değeri 2,68 mil. €, puan 1072
136. Yemen kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,3, toplam değeri 175 Bin €, puan 1071
137. Ekvator Ginesi kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,5, toplam değeri 13,20 mil. €, puan 1066
138. Etiyopya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,3, toplam değeri 500 Bin €, puan 1061
139. Kuveyt kadro derinliği 23, yaş ortalaması 29,2, toplam değeri 2,28 mil. €, puan 1060
140. Botsvana kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,4, toplam değeri 1,58 mil. €, puan 1055
141. Burundi kadro derinliği 39, yaş ortalaması 22,3, toplam değeri 3,23 mil. €, puan 1052
141. Afganistan kadro derinliği 23, yaş ortalaması 25,8, toplam değeri 1,73 mil. €, puan 1052
142. Nikaragua kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,9, toplam değeri 575 Bin €, puan 1050
143. Liberya kadro derinliği 31, yaş ortalaması 23,4, toplam değeri 5,40 mil. €, puan 1047
144. Malezya kadro derinliği 21, yaş ortalaması 26,6, toplam değeri 4,10 mil. €, puan 1040
145. Maldivler kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 850 Bin €, puan 1038
146. Yeni Kaledonya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 27,9, toplam değeri 1,03 mil. €, puan 1035
147. Singapur kadro derinliği 22, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 2,30 mil. €, puan 1020
148. Dominik Cum. kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 525 Bin €, puan 1019
149. Grenada kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24,4, toplam değeri 675 Bin €, puan 1015
149. Gambiya kadro derinliği 24, yaş ortalaması 25,3, toplam değeri 30,68 mil. €, puan 1015
150. Tahiti kadro derinliği 19, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 325 Bin €, puan 1014
151. Barbados kadro derinliği 18, yaş ortalaması 24,4, puan 1009
152. Vanuatu kadro derinliği 22, yaş ortalaması 24,9, toplam değeri 1,10 mil. €, puan 996
153. Fiji kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,2, toplam değeri 2,48 mil. €, puan 996
154. Papua Yeni Gine kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,9, toplam değeri 1,53 mil. €, puan 991
155. Guyana kadro derinliği 20, yaş ortalaması 27,1, toplam değeri 925 Bin €, puan 988
156. St. Vincent kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,6, toplam değeri 75 Bin €, puan 986
157. Bermuda kadro derinliği 22, yaş ortalaması 25,2, toplam değeri 4,58 mil. €, puan 984
158. Güney Sudan kadro derinliği 21, yaş ortalaması 24, toplam değeri 50 Bin €, puan 983
159. Nepal kadro derinliği 20, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 950 Bin €, puan 974
159. Belize kadro derinliği 19, yaş ortalaması 30,1, toplam değeri 250 Bin €, puan 974
160. Morityus kadro derinliği 22, yaş ortalaması 20,2, puan 965
161. Endonezya kadro derinliği 22, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 4,85 mil. €, puan 964
162. Kamboçya kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,7, toplam değeri 225 Bin €, puan 964
163. Moldova kadro derinliği 36, yaş ortalaması 26,7, toplam değeri 19,35 mil. €, puan 959
164. Saint Lucia kadro derinliği 22, yaş ortalaması 24,6, toplam değeri 275 Bin €, puan 953
165. Çad kadro derinliği 21, yaş ortalaması 28,8 4,28, toplam değeri 4,28 mil. €, puan 943
166. Porto Riko kadro derinliği 15, yaş ortalaması 23,2, toplam değeri 300 Bin €, puan 941
167. Küba kadro derinliği 22, yaş ortalaması 23,9, toplam değeri 75 Bin €, puan 936
168. Lihtenştayn kadro derinliği 21, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 2,43 mil. €, puan 926
169. São Tomé ve P. kadro derinliği 21, yaş ortalaması 27,6, toplam değeri 1,25 mil. €, puan 923
170. Makao kadro derinliği 25, yaş ortalaması 29,1, toplam değeri 125 Bin €, puan 922
171. Montserrat kadro derinliği 16, yaş ortalaması 29,8, toplam değeri 600 Bin €, puan 921
172. Cibuti kadro derinliği 18, yaş ortalaması 24,7, puan 919
172. Malta kadro derinliği 22, yaş ortalaması 28,2, toplam değeri 3,83 mil. €, puan 919
172. Dominika kadro derinliği 20, yaş ortalaması 25,9, puan 919
173. Bangladeş kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,5, toplam değeri 1,95 mil. €, puan 914
174. Laos kadro derinliği 28, yaş ortalaması 23,4, toplam değeri 75 Bin €, puan 912
175. Butan kadro derinliği 22, yaş ortalaması 23,9, toplam değeri 1,00 mil. €, puan 911
176. Moğolistan kadro derinliği 24, yaş ortalaması 24,7, puan 906
178. Brunei kadro derinliği 26, yaş ortalaması 29,4, toplam değeri 675 Bin €, puan 904
179. A. Samoası kadro derinliği 21, yaş ortalaması 22,3, toplam değeri 25 Bin €, puan 900
180. Cayman Adaları kadro derinliği 18, yaş ortalaması 23,5, puan 897
181. Samoa kadro derinliği 23, yaş ortalaması 23,9, toplam değeri 325 Bin €, puan 894
182. Bahamalar kadro derinliği 16, yaş ortalaması 24,9, puan 880
183. Doğu Timor kadro derinliği 34, yaş ortalaması 21,6, puan 879
183. Cebelitarık kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,8, toplam değeri 275 Bin €, puan 879
183. Somali kadro derinliği 15, yaş ortalaması 23,6, toplam değeri 550 Bin €, puan 879
184. Guam kadro derinliği 23, yaş ortalaması 26,4, toplam değeri 525 Bin €, puan 873
185. Pakistan kadro derinliği 19, yaş ortalaması 26,3 975 Bin €, puan 867
185. Aruba kadro derinliği 19, yaş ortalaması 24,3, toplam değeri 900 Bin €, puan 867
186. Seyşeller kadro derinliği 34, yaş ortalaması 25,7, toplam değeri 125 Bin €, puan 866
187. Tonga kadro derinliği 18, yaş ortalaması 23,6, toplam değeri 25 Bin €, puan 862
187. Turks ve Caicos kadro derinliği 17, yaş ortalaması 21,3, toplam değeri 50 Bin €, puan 862
188. Eritre kadro derinliği 24, yaş ortalaması 28,3, toplam değeri 1,10 mil. €, puan 856
189. Sri Lanka kadro derinliği 23, yaş ortalaması 24, toplam değeri 650 Bin €, puan 853
190. ABD Virjin kadro derinliği 16, yaş ortalaması 23,2, toplam değeri 225 Bin €, puan 844
191. İngiliz Virjin kadro derinliği 15, yaş ortalaması 22,3, puan 842
192. San Marino kadro derinliği 21, yaş ortalaması 26,2, toplam değeri 350 Bin €, puan 824
193. Anguilla kadro derinliği 19, yaş ortalaması 25,3, puan 821
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.
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