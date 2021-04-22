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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 3. Avrupa Şampiyonası gururu

2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) düdük çalacak 18 hakem arasında yer alan Cüneyt Çakır, bu organizasyonda üst üste 3. kez görev alacağı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 3. Avrupa Şampiyonası gururu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde görüşlerine yer verilen Cüneyt Çakır, "Bu noktaya gelmek de, bu istikrarı sağlamak da hiç kolay olmadı. Ancak ekip arkadaşlarımla hep çalıştık, hiç yılmadık ve hep konsantre olduk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendisine verilen desteğin ve edilen duaların büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Çakır, "Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bir kez daha görev alacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. 2012 ve 2016'nın ardından üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda bulunacak olmanın gururunu yaşıyorum. Biz büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin. Herkes bizi ve turnuvada yer alacak A Milli Takımımızı en iyi şekilde desteklesin, dualarını bizden eksik etmesin." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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