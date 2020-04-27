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FIFA, oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkarmaya hazırlanıyor

Futbol takımlarının yaz aylarında yoğun bir maç trafiğine gireceğini düşünen FIFA, oyuncu değişikliği hakkını 3'ten 5'e çıkarmaya hazırlanıyor. Ekstra 2 oyuncu değişikliği sadece devre arasında yapılabilecek.
FIFA, oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkarmaya hazırlanıyor

FIFA, sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek futbolda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Takımlara maç içerisinde beş oyuncu değişikliği hakkı verilmesi gündemde.

Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın taslağı onaylaması bekleniyor.

İKİ DEĞİŞİKLİK DEVRE ARASINDA YAPILABİLECEK

FIFA'nın teklifine göre, yaz aylarında yoğun bir maç trafiğine girecek takımlar, 90 dakika içerisinde beş oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip olacak. Ancak söz konusu değişikliklerden üçü oyun oynanırken yapılabilecek. Takımlar iki değişiklik hakkını ise devre arasında kullanabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü durumda futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.

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