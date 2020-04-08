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FIFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklama

FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleriyle ilgili açıklama

Koronavirüs nedeniyle etkilenen oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi ile ilgili çalışmalarını sürdüren FIFA, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrası aldığı kararları paylaştı.

FIFA Konseyi tarafından alınan karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı bildirildi.

Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı ifade edildi. Ayrıca kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları önerildi. Bu anlaşmanın sağlanmaması durumunda ise FIFA'nın tarafların ekonomik durumlarını değerlendirerek karar vereceği vurgulandı.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da şu açıklamalarına yer verildi;

"COVID-19 salgını bu sezon futbolun tüm koşullarını açıkça değiştirdi. Bu nedenle FIFA, bu yeni koşulların üstesinden gelmek için bazı pratik fikirler ve öneriler getirmiştir. Bu fikirler her sorunu çözmeyecek olsa da, öngörülebilir gelecek için futbola bir istikrar ve netlik ölçüsü getirmelidir. FIFA liderliğindeki bu çabanın, futbolun nasıl bir araya gelebileceği ve zorlu zamanlarla yüzleşmek için birlik, dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek sağlayabileceğini umuyoruz. Ancak unutulmamalı ki sağlık, futboldan da önce geliyor."

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