  • BIST 1.400
  • Altın 469,729
  • Dolar 8,2513
  • Euro 9,9673
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

FIFA'dan UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medyayı boykot kararına destek

FIFA, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatma kararı alan UEFA ve İngiliz futbol kulüplerine destek verdiğini açıkladı.
FIFA'dan UEFA ve İngiliz kulüplerinin sosyal medyayı boykot kararına destek

FIFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada giderek artan ayrımcı ve saldırgan gönderilerin kınandığını ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yetkililerin ve sosyal medya şirketlerinin bu iğrenç uygulamalara son vermek için gerçek ve etkili adımlar atmaları gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu durum her zaman daha da kötüye gidiyor ve buna bir son vermek için bir şeylerin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor."

Sosyal medya boykotu bugün İngiltere yerel saatiyle 15.00'te başlayacak ve 3 Mayıs Pazartesi günü 23.59'da sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lider Beşiktaş, Hatayspor'u konuk edecek30 Nisan 2021 Cuma 10:51
  • Süper Lig ekibi Gaziantep, deplasmanda 10 maç sonra kazandı30 Nisan 2021 Cuma 10:51
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal, Arsenal'i 2-1 mağlup etti30 Nisan 2021 Cuma 09:15
  • Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak29 Nisan 2021 Perşembe 14:59
  • Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı29 Nisan 2021 Perşembe 14:58
  • Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un Novara'ya transferi İtalyan basınında29 Nisan 2021 Perşembe 14:13
  • İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili UEFA'dan flaş karar29 Nisan 2021 Perşembe 13:07
  • NBA'de Cedi Osman'ın 19 sayısı Cavaliers'a yetmedi29 Nisan 2021 Perşembe 12:55
  • Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, kendisine ve ekibine güveniyor29 Nisan 2021 Perşembe 12:55
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkacak29 Nisan 2021 Perşembe 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti