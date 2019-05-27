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Fikirtepe'deki yangın ile Belediye Başkanından açıklama var

Kadıköy Fikirtepe’de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, olay yerinde açıklama yaptı.
Fikirtepe'deki yangın ile Belediye Başkanından açıklama var

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Savcı bey burada, olay yeri incelemeyle birazdan inceleyecekler. Bu sabaha doğru uyurken oluyor olay. Zabıtanın ve itfaiyenin raporuna göre neden çıktığını öğrenmiş olacağız. Üzücü bir durum. 2 tane yurttaşımız hayatını kaybetti. Birisi hastanede, biri olay yerinde. Şu an savcı beyin incelemelerinin bitmesini bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla yaralı yok. 2 kişi yaşıyormuş evde. Hastaneden biraz önce geldi bilgisi. 2 katlı bir bina. Üst katta yurttaşlarımız yaşıyormuş, alt katı da günlük kiralık olarak ramazan davulcularına kiraya vermişler.” dedi.

DAVULCU: ÇOCUKLARIMIZI ALIP KAÇTIK

Alt dairede oturan davulcu da  "Biz aşağıda yatıyorduk. Ondan sonra biri bağırmaya başladı. ‘Kaçın ev yanıyor.’ diye. Pencereden aşağı baktım, yukarıdan atlamış, ölmüş. Adı Kemal’di. Ondan sonra dışarı çıktık, çoluğumuzu çocuğumuzu anca kaçırabildik. Ondan sonra alevlendi yangın. İtfaiyeler geldi. Ben ramazan davulcusuyum. Osmaniye’den geldim. 7 kişi kalıyorduk evde. Eşyalarımız yandı hepsi bu. Allaha şükürler olsun, sadece çocuklarımızı aldık kaçtık dışarı. Dışarıda oturuyoruz. Bakalım biz nerede yatacağız, nerede kalkacağız.” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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