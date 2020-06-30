Filede millilerin maç programı belli oldu

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 2021 CEV Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin oynanacağı tarihler açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen 2021 CEV Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

A Milli Erkek Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karşılaşmalarını ise 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan.

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail.

C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek.

D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi.

E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk.

F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan.

G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan.

Millilerin maç programı

Ay-yıldızlı ekibin C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

- 7-10 Ocak 2021 (Danimarka)

1. maç: Türkiye - Danimarka

2. maç: Kuzey Makedonya - Türkiye

3. maç: Türkiye - Bosna Hersek

- 14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)

4. maç: Bosna Hersek - Türkiye

5. maç: Türkiye - Kuzey Makedonya

6. maç: Danimarka - Türkiye