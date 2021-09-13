Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti

SALON: Ergo
HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Vlastimil Kovar (Çekya)
SIRBİSTAN: Atanasijevic, Ivocic, Podrascanin, Jovovic, Kovacevic, Lisinac, Pekovic (L) (Okolic, Krsmanovic, Luburic, Majstorovic, Todorovic)
TÜRKİYE: Murat, Efe Mandıracı, Mert, Adis, Yiğit, Emre, Beytullah (L) (Burak, Bedirhan, Caner (L), Oğuzhan, Oğulcan, Mirza)
SETLER: 25-18, 22-25, 22-25, 25-23, 15-12
SÜRE: 140 dakika (28, 30, 29, 32, 21)
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