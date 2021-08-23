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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 3’te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3'üncü maçında İsveç’i 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 3’te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3'üncü maçında İsveç’i 3-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı.

Filenin Sultanları’nda Meryem 17 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 11, Tuğba 8, Yasemin 7, Eda 4, Meliha ve Zehra 3, Beliz ve Ebrar 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 4'üncü maçında yarın TSİ 20.30’da Finlandiya ile karşılaşacak. 

Türkiye - İsveç: 3-0
SALON: BT Arena

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Ayça (L) (Tuğba, Buse, Ebrar, Yasemin, Beliz)

İSVEÇ: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson, Sjöberg (L) (Sofia Andersson, Rebecka Lazic, Hellvig, Nilsson)

SETLER: 31-29, 25-21, 25-11

SÜRE: 84 dakika (34' 28' 22')

Kaynak: Haber Kaynağı
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