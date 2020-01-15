MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili eleştirel paylaşımı partide krize neden oldu. MHP, Şahin hakkında soruşturma başlattı. Peki filenin sultanları paylaşımı olay olan Birol Şahin kimdir?

MHP 'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin 'in A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili eleştirel paylaşımı partide krize neden oldu. MHP, Şahin hakkında soruşturma başlattı. Peki filenin sultanları paylaşımı MHP'de kriz çıkaran Birol Şahin kimdir?

Birol Şahin ne demişti ? İşte Birol Şahin'in o paylaşımı ve sonrasında yaşananlar:

Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'li Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

“Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil”.

BİROL ŞAHİN SÖZÜNÜN ARKASINDA

MHP'li belediye başkanı Şahin gazetecilerin konuyla ilgili soruları karşısında ise “Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram” demişti.

Sosyal medya ile bir kısım medya organında "MHP'li Başkan'dan skandal paylaşım" haberleri çıkınca konu MHP Genel Merkezi'nin de gündeme geldi.

MHP GENEL MERKEZİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.

‘Böyle bir paylaşımı kabul etmelerinin kesinlikle mümkün olmayacağını’ söyleyen MHP kurmayı Durmaz, “Ay yıldızlı formayı en yukarıya çıkaran Filenin Sultanları’nı büyük bir gururla izliyoruz, başarılarıyla da gurur duyuyoruz. Genel Başkanımız da grup konuşmasında mili takımımızı tebrik etti. İl başkanımızla görüştüm, savunmasını istedik, gereken ne ise yapacağız” diye konuştu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ DE KUTLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında dün yaptığı konuşmada “Hafta sonunda yapılan Avrupa Kıta Elemeleri Voleybol Final Maçında Almanya’yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları’nı, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini gönülden tebrik ediyorum” demişti.

Birol Şahin kimdir?

Bu arada, filenin sultanları paylaşımı ile ülke gündemine oturan MHP'li isim için internette Birol Şahin kimdir sorusunun cevabı aranmaya başladı:

Birol Şahin, geçtiğimiz yerel seçimlerde MHP'nin adayı olarak girdiği Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanlığını yüzde 54 oyla kazandı. Şahin'in ardından en fazla oyu yüzde 39 ile AK Parti adayı aldı.

Kaynaşlı Belediyesi'nin internet sitesinde Birol Şahin'in özgeçmişi şöyle yer alıyor:

"Birol Şahin 1960 yılında Düzce’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı’ da tamamladı. Düzce Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünü bitirdi. Askerlik görevini Adana 6.Kolordu Komutanlığı’nda yaptı. Kolordu’ya bağlı Özel Tim Komutanı koruması olarak görev aldı. Bu görevde Kolordu Komutanlığı tarafından üstün başarı belgesi ile ödüllendirildi. Milli Gençlik Vakıflarında aktif olarak görev yaptı. Amatör olarak futbol oynadı. Uzak Doğu sporlarından Karate ve Kung-fu ile uğraştı. Kaynaşlıspor’ da As Başkanlık görevinde bulundu. 1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 Yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Refah Partisi ve Ak Parti Siyaset Akademilerinde Eğitim alarak, akademileri başarıyla tamamladı. Arapça dil eğitimi aldı. 2001-2011 yılları arasında Ak Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde, birçok hizmetin getirilmesinde etkin rol oynadı. Eğitim, sağlık, ulaşım, spor, turizm, tarım, hayvancılık, el sanatları ve daha birçok alanda hizmetlerin getirilmesine vesile oldu. Düzce merkez ve ilçelerin birçok sorununu gündeme taşıdı. 7 Haziran 2015 tarihinde Yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. 2019 Yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kaynaşlı Belediye Başkan adayı olarak Belediye Başkanı seçilmiştir. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır."