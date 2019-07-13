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Filipinler ve Japonya'da deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde ve Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler ve Japonya'da deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi.

Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Okinawa Adası'nın kuzey kıyılarında bu sabah sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

Deniz yüzeyinin 257 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olduğu açıklandı.

Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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