Filipinler'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 30 kişi rehin alındı

Filipinler'de alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin alındığı bildirildi. Müşterilerin panikle dışarı çıktığı alışveriş merkezine 10'dan fazla komando girdi, binanın dışında da polis memurları ve ambulanslar bekletiliyor.