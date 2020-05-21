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Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi

Filistin Başbakanı Iştiyye, Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı verdi.
Filistin Başbakanı ABD ve İsrail ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili bakanlıklara talimat verdi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ve ABD ile ilişkilerin kesilmesine ilişkin aldığı kararların hayata geçirilmesi talimatı verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Iştiyye, akşam saatlerinde gerçekleşen olağanüstü kabine toplantısında tüm bakanlıklara Abbas'ın aldığı kararlara ilişkin fiili adımlar atma ve acil tedbirler alma talimatı verdi.

Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Iştiyye, başkanlık ettiği hükümetin, Abbas'ın ABD ve İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaların feshedilmesiyle ilgili kararını desteklediğini vurguladı.

Filistin topraklarının ilhakının imzalanan anlaşmaların çiğnenmesi ve bölgesel ve uluslararası güvenliğin tehdit edilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Iştiyye, ilhakın, Filistin devletinin kurulmaması için sistematik bir şekilde çalışan İsrail'deki koalisyon hükümetinin programını yansıttığını kaydetti.

Iştiyye, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama çağrısı yaptı.

Filistin'in üst düzey yetkilileriyle İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere önceki akşam Ramallah'ta bir araya gelen Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik anlaşmaları da dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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