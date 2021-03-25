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Filistin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini kınamasını ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Filistin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yaptığı yazılı açıklamada BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararlarını değerlendirerek, "İşgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlere ilişkin kararın kabulü, bu yerleşimlere desteğin durdurulmasını ve boykotun gerekliliğini teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Maliki, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini kınadığı ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını teyit eden kararların büyük bir çoğunlukla alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yahudi yerleşim birimlerinin kaldırılması gerektiğini kaydeden Maliki, "barış ve iki devletli çözümün zarar gördüğünü" vurguladı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin dün yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yönelik aldığı karar 36 ülkenin oyuyla kabul edilirken, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına ilişkin karar ise 42 ülkeden onay almıştı.

Toplamda 47 ülkeden temsilcilerin yer aldığı BM İnsan Hakları Konseyi'nde her yıl oylanan söz konusu kararlar, güncellenerek teyit ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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