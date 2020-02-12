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Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'nin açıkladığı planı kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin açıkladığı bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz." dedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'nin açıkladığı planı kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu barış planının "bölgeye barış ve istikrar getirmeyeceğini" belirterek, İsrail ve ABD'nin bu teklifini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planının ele alındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılan Abbas, burada yaptığı konuşmada, İsrail ve ABD'nin sözde barış planını reddetti.

Abbas, bu planın uluslararası meşru bir yanının bulunmadığına ve İsrail'in Filistin topraklarını ilhakına izin verdiğine dikkati çekerek, planın müzakereler için uluslararası referans olarak alınmaması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Bu plan, bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz ve uygulanmasına karşı çıkacağız." dedi.

"Plana karşı çıkanlar arasında bazı başkan adayları bile var"
İsrail ve ABD'nin Filistin'e teklif ettiği devletin "İsviçre peynirine" benzediğini dile getiren Abbas, "Hanginiz böyle bir devleti, bu koşulları kabul ederdiniz?" ifadesini kullandı. 

Abbas, bu planın İsrail işgalini ödüllendirdiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkeleri için savaşan 300 İsrailli yetkili, şimdi de adalet için bu planı reddediyor. ABD Kongresinden gelen bir mektupta 107 kişi, Senatodan ise 12 kişi bu plana karşı çıkıyor. Plana karşı çıkanlar arasında bazı başkan adayları bile var. İsrail ve Filistinliler arasında barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı barış yolunda uluslararası ortaklık için buradayım."

Trump yönetiminin sözde barış planında, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail'e "hediye" olarak verildiğini belirten Mahmud Abbas, Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olamayacağını, Batı Kudüs'ün İsrail, Doğu Kudüs'ün ise Filistin'e ait olduğunu vurguladı. 

Abbas, Filistin'in BM Güvenlik Konseyinin tüm kararlarına bağlı olduğuna işaret ederek, ülkesinin şiddet ve terörü reddettiğini ve her zaman barış çağrısı yaptığını ifade etti. 

İsrail'in Filistin'in "barış fırsatlarını kaçırdığı" iddialarını da reddeden Mahmud Abbas, "Biz her fırsatı ciddiye aldık, çünkü barış halkımızın yararına. Moskova'ya 3 kez gittim ama o (Netanyahu) gelmedi. Bu durumda barışı reddeden kim?" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyine "uluslararası konferans" çağrısı 
Abbas, Filistin'in siyasi çözüm olmadan ekonomik bir çözümü kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "Sayın Trump'a ABD'nin teklif ettiği planın barış ve istikrar getirmeyeceğini söylemek istiyorum, çünkü uluslararası meşruluğu ortadan kaldırıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump'dan adil olmasını ve uluslararası kararların uygulanmasını desteklemesini beklediklerini söyleyen Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Güvenlik Konseyine ise uluslararası bir konferans için çağrı yaptı. 

Filistin halkının İsrail işgaline daha fazla katlanamayacağı ve mevcut durumun adeta patlamak üzere olduğu uyarısında bulunan Abbas, "Bu durumdan kaçınmak için yeni bir umuda ihtiyacımız var ve lütfen bu umudu elimizden almayın. İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa, ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

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