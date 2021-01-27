Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçimleri Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirmek istiyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerini Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de gerçekleştirmeyi istediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin Ramallah'taki toplantısında, ülkede 14 yıl aradan sonra düzenlenecek seçimler ve bir hafta sonra Mısır'da yapılması planlanan toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de yapılmasını istediğini ifade eden Abbas, seçimlere ulusal liste ile girilmesine karşı olmadığını kaydetti ancak ayrıntı vermedi.

Kahire'de yapılması planlanan toplantılarla ilgili de konuşan Abbas, burada alınacak kararlara bağlı kalacaklarını ve her türlü öneriye de açık olduklarını dile getirdi.

Filistinli grupların, seçim konusunu görüşmek üzere şubat başında Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen günlerde, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören bir kararname imzalamıştı.