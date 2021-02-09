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Filistin Dışişleri Bakanı: (Filistinli) gruplar arasındaki diyalog görüşmelerinin ilk oturumu başarılı

Kahire'de Filistinli grupların temsilcilerinin katılımıyla yürütülen kapsamlı diyalog görüşmelerinin başarılı geçtiği bildirildi.
Filistin Dışişleri Bakanı: (Filistinli) gruplar arasındaki diyalog görüşmelerinin ilk oturumu başarılı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli grupların temsilcilerinin katılımıyla yürütülen kapsamlı diyalog görüşmelerinin ilk oturumunu "başarılı" şeklinde nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

Maliki, "(Filistinli) gruplar arasında Kahire'de düzenlenen diyalog görüşmelerinin ilk oturumu başarılıydı, toplantının sonuçları konusunda iyimseriz." dedi.

Görüşmelerde Filistin'de seçimlerin başarılı şekilde yapılmasının yollarının ele alınacağına işaret eden Maliki, Mısır'ın diyalog görüşmelerinin başarılı olması için sarf ettiği çabadan övgüyle söz etti.

Filistinli grupların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ulusal diyalog görüşmeleri Kahire'de bugün başladı.

İhtilaflı konuların çözüme kavuşturulması, siyasi bölünmenin sona erdirilmesi ve Filistin seçimleri gibi konuların ele alınması planlanan görüşmelerin iki gün devam etmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 13 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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