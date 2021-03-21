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Filistin seçimlerinde Fetih, Hamas ile ortak liste oluşturmayacak

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, gelecek seçimlerde Hamas Hareketi ile ortak liste oluşturmayacaklarını söyledi.
Filistin seçimlerinde Fetih, Hamas ile ortak liste oluşturmayacak

Filistin resmi televizyonuna konuşan Cibril er-Rucub, Hamas ile ortak liste oluşturma konusunun görüşülmediğini, Fetih Merkez Komitesinin kararının geniş bir ulusal cephe kurmak olduğunu ifade etti.

"Hiçbir gruba ortak liste konusunu açmadık seçimlere yalnız başımıza gireceğiz." diyen Rucub, Fetih Merkez Komitesinin adaylarını belirlemek üzere gelecek cuma toplanacağını dile getirdi.

Rucub, şunları söyledi:

"İşgal güçlerinin seçimleri iptal etmesine izin vermeyeceğiz. Adaylık ve seçmenlik konusunda Kudüslülerin katılımına ilişkin tavrımız sabittir. İsrail'in, Kudüs'te seçim yapılmasını kabul etmemesi durumunda bizler seçim sürecini işgalle bir çatışma ve savaş olarak görürüz"

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak tarihinde 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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