Filistin: Yeni ABD yönetimine tavrımız Filistin davasına karşı duruşuna bağlı

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, ABD'deki seçimlerin ardından gelecek yeni yönetime karşı duruşlarının Washington'un Filistin'e karşı alacağı tavra bağlı olduğunu söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in yeni ABD yönetimine karşı alacakları tavrın, yönetimin Filistin davasına ve İsrail işgali karşısındaki düşünceleriyle irtibatlı olduğunu belirtti.

"ABD'ye gelecek yeni yönetimin tavrının Filistin'e karşı düşmanca olması durumunda bizim de tavrımız aynı olacaktır" diyen Ebu Yusuf, Filistin yönetimini ilgilendiren şeyin uluslararası hukuk ve meşruiyet kararları gereği işgalin son bulması olduğunu vurguladı.

Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD yönetimiyle iletişime geçip geçmeyeceklerine ilişkin soruya Ebu Yusuf, bunun ABD'nin Filistin halkına karşı alacağı tavra bağlı olduğu cevabını verdi.

Ebu Yusuf şunları söyledi:

"Yeni ABD yönetiminden istenilen Filistin sorununa gerçekçi ve ciddi bir çözüm getirmesidir çekişmeyi yönetmek ve ABD'nin bölgeye hakimiyeti değil. Kazanan ister Cumhuriyetçi ya da Demokrat partiden olsun, mesele her iki partinin de işgal yönetimiyle müttefiklik temelinin sabit olmasıdır. Filistin davası konusunda geçmişte ABD yönetimine bel bağlanması büyük bir başarısızlığa götürmüştür."

Donald Trump başkanlığındaki ABD'nin 6 Aralık 2017'de Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini beyan etmesinin ardından Filistin yönetimi bu ülkeyle iletişimini kestiğini duyurmuştu.

Öte yandan Joe Biden, Filistin konusunda yaptığı açıklamalarında, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarını desteklediğini ancak Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu ABD başkanlığını kazanması durumunda Filistin'e yardımı yeniden başlatacağını ve iki devletli çözümü güçlendirme yönünde çaba göstereceğini dile getirmişti.