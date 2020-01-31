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Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti

Filistin yönetimi, İsrail ile imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiklerini duyurdu.
Filistin yönetimi, İsrail ile yaptıkları anlaşmaları feshetti

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Huseyin eş-Şeyh, Katar merkezli Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin sözde barış planını değerlendirdi.

Filistin yönetiminin, İsrail ile ilki 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmalarını feshettiğini belirten Şeyh, tek taraflı sözde barış planının açıklanmasının ardından "İsrail'e, Filistin yönetiminin, aralarındaki anlaşmalara bağlı kalmayacağı iletildi." ifadesini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Arap Birliği toplantısında Arap ülkelerinin tavrının test edileceğini kaydeden Şeyh, Arap ve İslam ülkelerinin, Filistin'in tutumuna destek veren bir güç olmasını umduklarını dile getirdi.

Şeyh, Fetih hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) bir heyetin, gelecek hafta Gazze'ye gideceğini ve Hamas ile İslami Cihad hareketleriyle görüşeceğini belirtti.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, sözde barış planını görüşmek üzere 1 Şubat Cumartesi bakanlar düzeyinde olağanüstü toplanacak.

İsrail ile FKÖ arasında 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması, iki devletli çözüm temelinde daimi barış sağlanıncaya kadar Filistinliler için Gazze ve Batı Şeria'da özerk bir bölge kurulmasını öngörüyor.

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