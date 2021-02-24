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Filistin'de Ekonomi Bakanı ile Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

Kovid-19 testinin pozitif çıkan Bakan Useyli ve sözcü Mulhim'in sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi.
Filistin'de Ekonomi Bakanı ile Hükümet Sözcüsü Kovid-19'a yakalandı

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli ve Hükümet Sözcüsü İbrahim el-Mulhim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Ekonomi Bakanlığınca yapılan açıklamada, Bakan Useyli'de Kovid-19 tespit edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Hükümet Sözcüsü Mulhim'in oğlu da AA muhabirine, babasının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını evde kendisini karantinaya aldığını söyledi.

Resmi rakamlara göre Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 199 bin 769'a ulaşırken, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin kişiyi buldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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