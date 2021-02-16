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Filistin’de ilk defa mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
Filistin’de ilk defa mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edildi

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı Destekleyici Tıbbi Hizmetler Genel Müdürü Usame en-Neccar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Neccar, işgal altındaki Batı Şeria sakini 139 kişide İngiltere varyantı koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Mutasyona uğramış bu virüsün çocuklarda da görülebileceği uyarısında bulunan Neccar, halka Bakanlığın aldığı tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı 4 Şubat'ta 10 bin doz "Sputnik V" aşısı aldığını duyurmuş ve tarih belirtmeksizin gelecek günlerde, yeni bir aşı grubunun Filistin'e ulaşacağını bildirmişti.

Son verilere göre, 537’si Gazze Şeridi’nden 2 bin 133 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 53 bin 593'ü Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında vaka sayısı 190 bin 316'ya yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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