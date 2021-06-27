  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Filistin'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19 Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı ilk kez tespit edildi.
Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da iki kadında Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Keyle, söz konusu kadınların kısa sıra önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndüklerini ifade etti.

Delta varyantı tespit edilen kadınlarla temaslı kişilerin karantinaya alınması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Keyle, Filistinlilerden zorunlu nedenler dışında yurt dışına çıkmamalarını istedi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 3 bin 824 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 342 bini aştı.

Batı Şeria'da salgın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortalama olarak yapılan her 6 testten biri pozitif çıkıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto para mağduru hakkını KDK'de arıyor27 Haziran 2021 Pazar 12:50
  • Kovid-19 salgını gıda güvenliğini tehdit ediyor27 Haziran 2021 Pazar 12:48
  • Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi27 Haziran 2021 Pazar 12:46
  • Devlet korumasında yetişen gençlere meslek hayatlarında 'tam destek'27 Haziran 2021 Pazar 12:36
  • Marmaris'te orman yangını; plajdakiler korkuyla izledi27 Haziran 2021 Pazar 12:07
  • Koşarak geldi, saniyelerle sınavı kaçırdı27 Haziran 2021 Pazar 11:50
  • Otellerdeki açık büfelerin salgın sonrasında da kontrollü sunulması bekleniyor27 Haziran 2021 Pazar 11:40
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi27 Haziran 2021 Pazar 11:26
  • TBMM'de bu hafta 4. Yargı Paketi görüşülecek27 Haziran 2021 Pazar 11:15
  • Siirt Valiliğinden Açıklama27 Haziran 2021 Pazar 10:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti