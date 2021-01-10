Filistin'de seçim kararnameleri 20 Ocak'a kadar çıkarılacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır ile ülkede yapılacak seçimlerin tarihleri konusunda görüştüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, Abbas'ın en geç 20 Ocak'a kadar seçimlere ilişkin kararnameleri çıkaracağı, ardından seçim çalışmalarına ilişkin Filistin'deki gruplar arasında diyalogların yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Nasır'ın Abbas'a muhtemel seçim tarihlerine ilişkin bazı tekliflerde bulunduğuna işaret edildi.

Abbas'ın konuya ilişkin gelecek hafta Seçim Komisyonu ile yeniden bir araya geleceği kaydedildi.

Geçen yılın sonlarında Filistin'de siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi arasında yakınlaşma sağlanmıştı.

Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 22 Eylül'de İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti.

Toplantılarda İsrail'e karşı direniş ve gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması yönünde atılan adımların sonucunda yaklaşık 13 yıldır yapılamayan seçimlerin icra edilmesi yönünde karşılıklı olumlu adımlar atılmaya başlanmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Aralık 2020'de Abbas'a bir mektup göndererek, "seçimlerin daha önce şart koşulduğu gibi eş zamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiklerini" bildirmişti. Mektubun ardından Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de gelecek dönemde hükümetin seçim süreci için tüm çabaları ortaya koyma hazır olduğunu duyurmuştu.