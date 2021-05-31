  • BIST 1.423
  • Altın 521,810
  • Dolar 8,4996
  • Euro 10,3607
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Filistin'deki Roma dönemine ait El-Murak Sarayı Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine maruz kalıyor

İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimler El-Murak Sarayı'nın bulunduğu alana zaman zaman baskınlar düzenliyor.
Filistin'deki Roma dönemine ait El-Murak Sarayı Yahudi yerleşimcilerin ihlallerine maruz kalıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Roma dönemine ait El-Murak Sarayı, kimi zaman buradaki tarihi eserlere el koyan kimi zaman da alanda dini ayinler gerçekleştiren Yahudi yerleşimcilerin türlü ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Yaklaşık 2 bin yıl önce, Batı Şeria'nın güneyinde 1600 metrekarelik bir alan üzerinde en lüks saraylarından birini inşa eden Romalılar, sarayın yakınına ölülerini gömmek için kayalara oydukları bir de mezarlık yaptı.

El Halil kentinin batısındaki bir Filistin köyünde yer alan El-Murak Sarayı, tarihi yapı olma özelliğine rağmen, Yahudi yerleşimlerin türlü ihlallerine maruz kalıyor. Kimi zaman buradaki tarihi eserlere el koyan yerleşimciler, kimi zaman da sarayın bulunduğu alanda dini ayinler gerçekleştiriyor.

El Halil Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarından Şevket Hicce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1969-1981 yıllarında bölgede yapılan arkeolojik kazıların El-Murak Sarayı ve ait olduğu döneme ait bilgileri ortaya koyduğunu söyledi.

Alanda bulunan tüm eserler ve tasarımlar ile sarayın Romalılara ait olduğunu ve erken Roma döneminde (MÖ 63-MS 135) kullanıldığını belirten Hicce, araştırmalara göre mekanda en son MS 68 yılında yaşandığını kaydetti.

İsrail'in, "bölgede Yahudilere ait eserler bulunduğu" iddiası asılsız
Sarayın kalıntılarının bulunduğu alanda, su kanalları, kuyular, bodrumlar, sığınaklar, atlar için ahırlar, misafirhane ve yaşam alanlarına ait izler olduğunu aktaran Hicce, "Sarayın yakınında kayaların içine oyulmuş güzel bir mezar bulunuyor. Mezarın bölgede yaşamış aristokrat bir aileye ait olduğu düşünülüyor." dedi.

Mezardaki süslemelerin de Romalılara ait olduğunu ve semavi dinlere ilişkin herhangi bir sembolün yer almadığını kaydeden Hicce, İsrail'in, "bölgede Yahudilere ait eserler bulunduğu" iddialarının asılsız olduğunu, bölgeyi ziyaret için gerçeklerin değiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimler El-Murak Sarayı'nın bulunduğu alana zaman zaman baskınlar düzenliyor. En büyüğü 2017 yılında gerçekleştirilen bu baskınlarda bölgedeki bazı tarihi eser niteliğindeki taşlara el konuldu, Yahudi yerleşimciler burada dini ayinler gerçekleştirdi.

Kayanın içine oyulmuş mezarlık iki kattan oluşuyor
Turizm Bakanlığı yetkilisi Cebr Muhaysin de bölgedeki mezarlığın iki kattan oluştuğunu, ilk katında, defnedilen kişinin adının yer aldığı mezar odalarının bulunduğunu söyledi.

Mezarlığın ikinci katının ise yerin altında olduğunu aktaran Muhaysin, buraya gizli bir yerden girildiğini ve içeride 3 mezarın bulunduğunu ifade etti.

Muhaysin, mezarlardan birinin bölgedeki Roma garnizonunun komutanına ait olabileceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

İsrail, tarihi eserleri tahrip ediyor
Muhaysin ayrıca 12 binden fazla sit alanının sadece 7 bininin belgelendiğini, diğerlerinin ise İsrail güçleri tarafından tahrip edildiğini belirtti.

Bu alanların İsrail'in kontrolündeki "C bölgesinde" bulunduğunu kaydeden Muhaysin, Filistin yönetimine bağlı kurumların bu alanları korumada karşılaştığı engellere işaret etti.

El-Murak Sarayı'nın bulunduğu sit alanının ise "B bölgesinde" yer aldığına dikkati çeken Muhaysin, buna rağmen alanın, İsraillilerin baskınlarından kurtulamadığını belirtti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kısıtlamalarda yeni dönem! Sokağa çıkma yasağı, düğünler, kafeler, okullar için kritik gün31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:43
  • Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:28
  • İstanbul haftanın ilk iş gününe yoğun trafikle başladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:27
  • MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ , trafik kazasında yaralandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15
  • Yusufeli Barajı gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:15
  • İkinci el araç fiyatlarındaki artış sigorta fiyatlarını değiştirdi31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:53
  • ABD'li şirketler Türkiye'de yeni yatırımlara hazırlanıyor31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
  • Kamu işçilerine zam pazarlığı31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:46
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 personel alacak31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti