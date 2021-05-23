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Filistin'e CANSUYU

MİLKO kuruluşları  Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelerek "İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin" konulu basın açıklaması yaptı.
Filistin'e CANSUYU

Başkentte, Milli Görüşçü Kuruluşlar Platformu (MİLKO), "İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin" konulu basın açıklaması yaptı. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yapılan toplantıya, 26 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. MİLKO kuruluşları, Cansuyu’nun önderliğinde Türkiye genelinde büyük bir yardım kampanyası başlatılacağını belirterek, bütün vatandaşları yardım kampanyası konusunda duyarlı olmaya çağırdılar.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ
Başkentte, Milli Görüşçü Kuruluşlar (MİLKO), "İnsanlık Onurunun Son Kalesi Filistin" konulu basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına birçok STK başkanı, üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.  Toplantının açılış konuşmasını yapan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Filistin'in yanında olan herkese teşekkür etti.

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MEDYA KURULUŞLARI LİNÇ EDİLİYOR
Batı dünyasının İsrail'e destek verdiğini belirten Köylü, İsrail zulmünü ortaya koyan medya kuruluşlarının linç edilmeye çalışıldığını, İsrail katliamlarının dile getirilme çabalarının, "Yahudi düşmanlığı" şeklinde lanse edildiğini söyledi.

KATLİAMLARI ZEVKLE YAPIYORLAR
İsrail'in katliamları, "zevkle ve ibadet aşkıyla" yaptığını ifade eden Köylü, "Orada katliamlar yapılırken, tüm insanlığın onuru yok ediliyor. Gazze'de, Filistin'de yapılan direniş, insanlığın onurunun son direnişidir. Orası insanlık onurunun son kalesidir. Eğer o kale yıkılır, direniş biterse İsrail istediği yere girecek" dedi.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR
Dernek olarak Filistin'e yardım kampanyası başlattıklarını bildiren Köylü, yardımseverlere bağış çağrısında bulundu.

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KUDÜS DAVASI, MİLLETİMİZİN DAVASIDIR
MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tonguç da Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı. Tonguç, "Kudüs davası, milletimizin davasıdır. Türkiye cephe hattındadır, bizzat içindedir.  Bugün Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te yaşananlar, yarın bütün Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da ve ülkemizde yaşanacağının numunesidir" diye konuştu.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan ise Filistin'de imanın, inancın ve sapan taşlarının teknolojik silahlara galip geldiğini dile getirdi. Turhan, İsrail'i protesto etme etkinliklerine devam edeceklerini kaydetti.

ZULME SESSİZ KALINMAMALI
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, terör devleti İsrail'in dünyanın gözü önünde katliam yaptığını söyledi. Filistin'de farklı dinler arasında değil, İsrail ile onun zulmüne karşı mücadele edenler arasında bir savaş olduğuna işaret eden Karaduman, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgal edilirken yaşanan bunca zulme sessiz kalmak, eliyle müdahale etmesi gerekenlerin bu zulme karşı adım atmaması, diliyle bu yanlışı düzeltmesi gerekenlerin sessiz kalması, bu zulme kalbiyle buğzetmesi gerekenlerin harekete geçmemesi en büyük zillet olacaktır" ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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