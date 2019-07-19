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Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor

Filistinli genç kız Lin el-Hac, evinin bahçesindeki üzüm yapraklarını yağlı boya kullanarak adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.
Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor

Filistinli genç kız Lin el-Hac, evinin bahçesindeki üzüm yapraklarını yağlı boya kullanarak adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Gazze Şeridi'nde bahçeli bir evde yaşayan 21 yaşındaki Hac, yaklaşık bir yıldır doğayı ve umutlarını asma yapraklarına resmediyor.

Asma yapraklarını sanat eserine dönüştürme sürecinden bahseden genç kız, yaprakların büyük olanlarını tek tek seçip temizlediğini, üzerinde rahatça çalışabilmek için de yaprakları kitap arasına koyarak birkaç gün beklediğini ifade etti.

Resmettiği her bir yaprağı büyük bir özenle çerçeveleyen Hac, asma yaprakları üzerine çizim yapmanın kolay olmadığını, yaprakların narin olmasından dolayı zarar görmemesi için çok hassas davrandığını dile getirdi.

Filistinli genç sanatçı, yaprakların üzerine doğa resimlerini işlediğini belirterek, "Yapraklar büyük özen istiyor. Onları doğadan topladığım için üzerine doğayı resmetmek en güzeli." ifadelerini kullandı.

Yaprakları hayallerini ve umutlarını resmetmek için kullandığını söyleyen Hac, çevresindeki insanların da kendisine bu alanda destek olduğunu ve teşvik ettiğini kaydetti.

"Sanat ve psikoloji arasında büyük bir bağ var"

Küçük yaştan beri çizim sanatına ilgi duyduğunu ve resme yeteneği olduğunu belirten Filistinli genç kız, üniversite eğitimini ise psikoloji üzerine aldığını söyledi.

Hac, psikoloji bölümü ile yeteneği arasında büyük bir bağ olduğunu ifade ederek, insanların özellikle çocukların resim yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlayarak, duygularını resimlere dökmelerine yardımcı olmanın mümkün olduğunu savundu.

Filistinli genç kız, asma yapraklarına resim yapmaya başladığından bu yana çevresinde yaprağa ve doğaya karşı önemin daha da arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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