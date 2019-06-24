Filistinliler, Bahreyn'deki konferansa karşı ayaklandı

Bahreyn'de, Filistin ekonomisi üzerine 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan, ABD'nin öncülük ettiği konferansa karşı ayaklanan Filistinliler, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump’ın resimlerini yakarak protesto ettiler.

Pek çok Filistinli iş grubu ve siyasi lider, yarın Bahreyn’in başkenti Manama'da gerçekleşmesi planlanan 'Refah İçin Barış' başlıklı ekonomi konferansını boykot ettiklerini haftalar öncesinden duyurmuşlardı. Boykot çağrılarını yineleyen liderlere, Filistin halkı da destek çıktı.

D. Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın öncülük ettiği konferansın, ABD'nin Filistin-İsrail meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planının ilk organizasyonu olduğu ifade ediliyor. İsrail’in konferansa, hükümet yetkilisi yerine ticari bir delege göndermesi bekleniyor. Körfez ülkeleriyle beraber Mısır ve Ürdün’ün de katılması planlanan konferansa karşı tepkiler büyük.

Reuters’ın haberine göre, “Kahrolsun Bahreyn, kahrolsun Trump, kahrolsun Manama Konferansı” tezahuratları yaparak Gazze Şeridi’nde toplanan grup, üzerinde "Şeytanın Antlaşması" yazılı Trump posterlerini yaktı.

'GELİNSİZ DÜĞÜN'



Gazze'de Siham isimli bir protestocu, "Manama konferansı bir komedi gösterisi, gelinsiz düğün. Başaramayacaklar" dedi.

'TRUMP’IN VE NETANYAHU’NUN KOLLARINA KOŞTUĞUNUZ YETER'

Konferansa katılacak olan Arap devletlerini hainlikle suçlayan 25 yaşındaki Mahmoud Barhoush isimli protestocu, “Trump’ın ve Netanyahu’nun kollarına koştuğunuz yeter” dedi.

ABD’li yetkililerin, en az 15 Filistinli’nin konferansa katılacağını beklediklerini açıklaması üzerine, Fetih hareketinden Mahsun El Kadim isimli 32 yaşıdaki aktivist, “Her kim konferansa katılırsa Filistinli değildir ve Filistin’de hoş karşılanmaz. Onlara karşı önlemler alınmalı” açıklamasında bulundu.





'BU KONFERANS İSRAİL İŞGALİNİ MEŞRULAŞTIRAN BİR POLİTİK AKLAMADIR'

Filistinli liderler, hafta başında, konferansın boykot edilmesi için tekrar çağrıda bulunmuştu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye kabine toplantısı sonrasında, “Bu konferans sadece, yerleşimleri ve işgali meşrulaştıran bir politik aklamadır” dedi.

Gazze’de konferansla ilgili açıklama yapan Hamas sözcüsü Hazem Kassem ise, “Onlar (Filistinliler) dünyadaki bütün hazineler için kendi haklarından vazgeçmeyecekler” dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün genel sekreteri Saib Ureykat, Mayıs ayında yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu konferansa kesinlikle katılmayacaklarını dile getirmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın ve Filistin hükümetinin de konferansa katılmayacağını açıklayan Ureykat, "Manama Ekonomi Konferansı Filistin halkına hizmet etmiyor. Filistin için tam anlamıyla tüm ekonomik imkanların sağlanması mümkün değildir. Bu imkanlar ancak İsrail işgalinin sonlandırılması ve uluslararası sözleşmeler ile BM kararlarına bağlılıkla sağlanabilir” açıklamasında bulunmuştu.