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Film gibi define kazısına 3 gözaltı

Adana'da müstakil evde kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'Köyden İndim Şehire' filminin senaryosundaki gibi gece kazı yapıp, çıkan toprağı evde biriktirdikleri ortaya çıktı.
Film gibi define kazısına 3 gözaltı

Olay, Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evden sürekli çuvallar içinde dışarıya toprak çıkaran 3 kişiyi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen polis, evin bulunduğu köşe başında yığılı toprağı fark etti. İçeri giren ekipler, evin odalarında da yine çuvallar içinde toprakla karşılaştı. Bir odada zemini yaklaşık 30 metre kazan 3 kişinin buraya elektrik çekip aydınlatma sistemi kurduğu ortaya çıktı. 

FİLM GERÇEK OLDU

Gözaltına alınan A.T. M.K. ve E.K. evin altında altın ve tarihi eser aradıklarını, kazıyı dikkat çekmemek için gece yaptıklarını, toprağı da çuvallar içinde evin bir odasına biriktirdiklerini söyledi. 

Olay, başrollerini Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Halit Akçatepe'nin paylaştığı 'Köyden İndim Şehire' filminin senaryosunu akıllara getirdi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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