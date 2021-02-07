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Filoya bir araç daha

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, araç filosuna 1 adet 2001 model Mercedes marka otobüs eklediklerini belirtti.
Filoya bir araç daha

Aracın hibe yolu ile belediye araç filosuna eklendiğini kaydeden Acar, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar Türkiye'nin Termal Cenneti ve aynı zamanda Türkiye'nin İlk Sıfır Atık İlçesi olan Kızılcahamamımız’a daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

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Süleyman Acar, şunları kaydetti: "Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim. Kızılcahamam Belediyesi olarak değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mevcut araç filomuza eklediğimiz yeni 1 yeni araç ile daha verimli bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza her kanattan hizmet sunabilmek gayesi ile hizmet filomuzu daha verimli hale getirmeye, tazelemeye ve yenilemeye devam edeceğiz. Garajımıza 22 ayda 18 araç ekledik. Araçlarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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