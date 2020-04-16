Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Ekiplerin görevleri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı ardından basın açıklamaları sırasında gizemli bir kelime söyledi (filyasyon). Peki, filyasyon nedir? Filyasyon kelimesi ne anlama geliyor? Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Filyosyon ekiplerinin görevler

Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Filyosyon ekiplerinin görevleri neler?

Covid19 salgını ile birlikte çoğumuzun bilmediği kelimeler karşımıza çıkarttı. O kelimelerden bir tanesi de filyasyon. Türkiye genelinde 1 milyon 61 bin 635 kişiden oluşan kahraman sağlık çalışanlarının içinde 4 bin 600 kişisi ise filyasyon ekiplerinden oluşuyor. Peki, Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Filyosyon ekiplerinin görevleri neler? Filyasyon kelimesi ne anlama geliyor? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın açıklamaları sonrası kullandığı 'Filyasyon'un ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Filyasyon nedir? Filyasyon kelimesi ne anlama geliyor?

Filyasyon'un kelimenin tam anlamı şöyle: Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Başka bir deyişle kaynak arama çalışması. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Filyosyon ekiplerinin görevleri neler?

Bir şikâyet oldu ve hastaneye gittiğiniz sizden örnek alındı ve testtiniz pozitif çıktı. Test pozitif çıktıktan sonraki işlemlerde ise filyasyon ekipleri devreye giriyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor?