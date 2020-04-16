Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Ekiplerin görevleri neler?

Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Filyosyon ekiplerinin görevleri neler?
Covid19 salgını ile birlikte çoğumuzun bilmediği kelimeler karşımıza çıkarttı. O kelimelerden bir tanesi de filyasyon. Türkiye genelinde 1 milyon 61 bin 635 kişiden oluşan kahraman sağlık çalışanlarının içinde 4 bin 600 kişisi ise filyasyon ekiplerinden oluşuyor. Peki, Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Filyosyon ekiplerinin görevleri neler? Filyasyon kelimesi ne anlama geliyor? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın açıklamaları sonrası kullandığı 'Filyasyon'un ne anlama geldiği merak konusu oldu.
Filyasyon nedir? Filyasyon kelimesi ne anlama geliyor?
Filyasyon'un kelimenin tam anlamı şöyle: Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Başka bir deyişle kaynak arama çalışması. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Filyosyon ekiplerinin görevleri neler?
Bir şikâyet oldu ve hastaneye gittiğiniz sizden örnek alındı ve testtiniz pozitif çıktı. Test pozitif çıktıktan sonraki işlemlerde ise filyasyon ekipleri devreye giriyor.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor?
Testiniz pozitif çıktıktan sonra bilgileriniz laboratuvarlardan Halk Sağlığı Bilgi Yönetimi sisteme (HYSY) girilmeye başlanıyor. Testi pozitif çıkan kişi aranıyor ve haber verildikten sonra kişi özel ambulansla evinden alınıyor. Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kişiye ''kimlerle temas ettiniz?'' gibi sorular soruluyor. Evde diyelim ki eşiniz, çocuğunuz, anneniz ve babanız var. Anne ve babanızdan kronik bir hastalık varsa semptomu olmasa dahi onlardan da örnek alınıyor. Yakın temasta olduğunuz herkes sorgulanıyor, gerekirse onlardan da örnekler alınıyor. Filyasyon ekipleri testi pozitif çıkan vakanın yakın çevresine bilgilendirme yapılıyor. İzolasyon kurallarını tek tek anlatıyor. Uymayanları ise polise bildiriyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.