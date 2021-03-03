Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada

Samsun'da tanınmamak için filyasyon görevlilerinin kullandığı koruyucu tulum giyip maske takarak girdiği büfeden 6 bin liralık sigara çalan Serkan Aygün (34) tutuklandı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.