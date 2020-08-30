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Filyasyon ekiplerine 100 taksi ile destek

Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na bağlı 100 taksi, korona virüsle mücadele kapsamında her gün İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekiplerine ücretsiz destek verecek.
Filyasyon ekiplerine 100 taksi ile destek

Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, filyasyon ekiplerine destek verecek taksicilerin de hazır bulunduğu oda hizmet binasının önünde basın açıklaması yaptı. Yiğiner, Ankara Şoförler Odası olarak korona virüsle mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin çalışmalarına ticari taksiler ile gönüllü destek vereceklerini belirtti.

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100’ÜN ÜZERİNDE TAKSİCİ GÖREV ALACAK
 Yiğiner, "Hem sağlık çalışanlarımıza hem de devletimize destek olmak istiyoruz. Sağlık İl Müdürlüğüne ticari taksilerimizi yönlendireceğiz. Kendi ticari taksim virüs bitene kadar şoförümle birlikte çalışacak. Bu süreçte biz de hem sağlık çalışanlarımıza destek olacağız hem taksici esnafı olarak devletimizin yanında olacağız. 100'ün üzerinde taksici arkadaşımız buraya geldi. Bu iş bitene kadar biz de gönüllü olarak hiçbir ücret talep etmeden sağlık çalışanlarımızla birlikte filyasyon ekibinde görev alacağız.”

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ÜCRETSİZ TAŞIYACAKLAR
“İnşallah bir an önce bu korona virüsten ilimiz kurtulur. Biz de karınca kararınca elimizden gelen neyse bunu yapacağız" ifadelerini kullandı. Yiğiner, İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda filyasyon ekiplerini taksiler ile ücretsiz taşıyacaklarını söyledi. Yiğiner'in açıklamasının ardından taksilere 'Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası tarafından il sağlık müdürlüğü filyasyon ekibine görevlidir' yazılı stickerlar yapıştırıldı.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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