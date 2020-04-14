Filyasyon nedir? Filyasyon ne anlama geliyor?

Koronavirüsüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyon kelimesini kullandı. Koronavirüs vakaları hakkında açıklamalarda bulunurken kullandığı bu kelime ne anlama geliyor?

Koronavirüsüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaşırken, filyasyon terimini kullandı. Peki, filyasyon ne demek? Filyasyon ne anlama geliyor? Filyasyon nedir? İşte filyasyonun kelime anlamı…

Filyasyon ne anlama geliyor? Filyasyon nedir?

Filyasyon , herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır.

Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.