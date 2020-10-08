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Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu

Financial Times gazetesinde İHA programının Türkiye'yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedildi.
Financial Times: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.

Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.

"20 yıllık bir çabanın sonucu"
Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, "Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu." ifadesine yer verildi.

"Ciddi bir rakip"
Bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye'yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger'ın, Türkiye'nin SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye'nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.

Savunma sanayi ihracatı 248 milyon dolardan 3 milyar dolara çıktı
Türkiye'nin geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, "Ancak bu 2002'de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023'te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin kendi İHA'larını üretme çabasının, terör örgütü PKK ile uzun süredir devam eden mücadeleyle yakından bağlantılı olduğuna işaret edilerek, analist Arda Mevlütoğlu'nun diğer devletlerden İHA tedarik etme ve bunları kullanmadaki sorunların İHA konusunu "en yüksek öncelik" haline getirdiğini söylediği aktarıldı.

"SİHA'lar PKK'yı mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkardı"
SİHA'ların 2017'den beri PKK'ya karşı yaygın olarak kullanıldığı vurgulanan haberde, Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Nigar Göksel'in "SİHA'lar, (Türkiye'nin) PKK'yı 30 yılı aşkın süredir önemli bir mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkarmasını sağladı." şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Haberde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin bileşenlerinden sadece yüzde 7'sinin ithal edildiği de belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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