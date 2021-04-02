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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ocak ayında 156 milyar 138 milyon dolar seviyesine indi.
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, ocakta bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 383 milyon dolar, yükümlülükleri de 2 milyar 966 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 1 milyar 583 milyon dolar azalarak 156 milyar 138 milyon dolara düştü.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 344 milyon dolar ve 254 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 289 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 364 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 516 milyon dolar ve ithalat borçları 2 milyar 86 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, ocak ayında bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, 403 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 767 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 109 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 493 milyon dolar geriledi.

Ocak ayında kısa vadeli varlıklar 119 milyar 774 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 94 milyar 487 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 34 milyon dolar artarak 25 milyar 287 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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